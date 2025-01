Netflix : toutes les nouveautés du 13 au 19 janvier 2025 avec un retour très attendu

Cette semaine sur Netflix, les abonnés pourront découvrir une sélection de films variés, mêlant grands classiques et nouveautés attendues. L’événement marquant reste la sortie de "Back in Action", un film original qui signe le retour de Cameron Diaz au cinéma, aux côtés de Jamie Foxx. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les sorties à venir.

Les nouveaux films attendus cette semaine sur Netflix

Le film Back in Action, disponible dès le 17 janvier 2025, marque un moment important dans la carrière de Cameron Diaz, qui n'avait plus tourné depuis son retrait médiatique en 2014. Connue pour ses rôles dans The Mask, Mary à tout prix et Charlie et ses drôles de dames, l’actrice revient dans une comédie d'action aux côtés de Jamie Foxx, avec qui elle avait déjà partagé l’écran dans Annie.

Le film, réalisé par Seth Gordon (Comment tuer son boss ?), mêle humour, suspense et scènes d'action spectaculaires. L'intrigue suit un ancien couple d'agents secrets contraints de reprendre du service pour une mission périlleuse. Cameron Diaz incarne ici un rôle énergique et charismatique, parfait pour son grand retour sous les projecteurs.

La bande-annonce :

En parallèle de Back in Action, Netflix propose cette semaine plusieurs grands classiques du cinéma, parfaits pour une session nostalgie. La trilogie Retour vers le futur revient le 16 janvier, si vous souhaitez revivre les aventures cultes de Marty McFly et du Doc Brown.

Les amateurs de dinosaures pourront également redécouvrir Jurassic World et sa suite Jurassic World : Fallen Kingdom le même jour, en attendant de découvrir le quatrième film attendu cet été.

Côté comédie française, Radiostars, porté par Manu Payet et Clovis Cornillac, viendra compléter cette programmation variée avec son humour mordant.

Enfin, le film d’animation Les Trolls 3, disponible dès le 18 janvier, ravira les plus jeunes avec ses chansons entraînantes et son univers coloré.

L'agenda des nouveaux films :

Radiostars (15/01)

Retour vers le futur (16/01)

Retour vers le futur II (16/01)

Retour vers le futur III (16/01)

Jurassic World (16/01)

Jurassic World : Fallen Kingdom (16/01)

Rencontre avec Joe Black (16/01)

Le temps d'un week-end (16/01)

Back in Action (17/01)

Les Trolls 3 (18/01)

Les nouveautés séries

Côté séries, un nouvel ajout pourrait bien devenir un futur carton dans le monde entier : la série italienne Désordre public, qui arrive sur Netflix le 15 janvier.

Le pitch et la bande-annonce :

Un incident déclenche un conflit interne alors que les membres d'une brigade antiémeute jonglent avec leurs soucis personnels et le stress quotidien de leur métier sur le terrain.

Parmi les autres nouveautés séries, il y aura la saison 4 de Sauve qui Pécho ! le 14 janvier, ainsi que la saison 2 de XO, Kitty le 16, puis la saison 3 de Young, Famous & African le 17.