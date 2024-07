Netflix : les nouveautés films et séries du 15 au 21 juillet 2024

Découvrez les films et les séries qui rejoignent le catalogue de Netflix durant la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Au programme, un grand classique du cinéma et le retour de "Cobra Kai".

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 15 au 21 juillet

Cette semaine, Netflix va ajouter dans son cataloguer une petite poignée de films, mais pas des moindres. Parmi les six nouveaux longs-métrages que les abonnés pourront découvrir, il y aura un classique dont on ne se lasse pas avec Titanic. Beaucoup ont vu et revu le chef-d'œuvre de James Cameron, mais celui-ci reste indémodable et nul doute que cet ajout attirera encore du monde sur la plateforme.

Néanmoins, c'est l'arrivée d'un film moins connu qui nous réjouit pour cette semaine avec Pearl. Le thriller est une véritable pépite qui rend hommage au cinéma d'Hitchcock et est porté par une Mia Goth remarquable. De plus, même Martin Scorsese a été terrorisé devant. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Tous les nouveaux films mis en ligne du 15 au 21 juillet

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 15 au 21 juillet

Du côté des séries, plusieurs programmes populaires reviennent cette semaine. À commencer par Cobra Kai, qui s'apprête à se conclure avec une sixième et dernière saison, composée pour l'occasion de 15 épisodes. Cependant, Netflix ne va pas tout dévoiler d'un coup. La plateforme a décidé de séparer cette saison en trois parties. Les cinq premiers épisodes seront donc disponibles le 18 juillet. Puis, il faudra patienter le 28 novembre pour les cinq suivants, et 2025 pour le final.

Outre la série dérivée de Karaté Kid (1984), il y aura la saison 3 de Sweet Home. On peut également miser sur la série thaïlandaise Master of the House pour être la surprise de la semaine. On vous laisse vous faire une idée avec le synopsis ci-dessous :

Une famille entre en conflit après la mort de son patriarche, qui laisse derrière lui son empire de diamants , ainsi que la gouvernante qu'il avait récemment épousée.

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 15 au 21 juillet

