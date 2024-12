Netflix : les nouveautés films et séries du 16 au 23 décembre 2024

Netflix clôture l’année avec une sélection marquante de films, dont Oppenheimer, le chef-d'œuvre acclamé de Christopher Nolan, qui rejoint la plateforme cette semaine. Du côté des séries, l'offre est plus légère, mais les abonnés peuvent se consoler en attendant la saison 2 de Squid Game, qui débarque la semaine suivante et promet de faire l'événement.

Les nouveautés films : le poids lourd de la semaine

La sortie phare de cette semaine est sans conteste Oppenheimer (21/12). Réalisé par Christopher Nolan, ce biopic monumental revient sur la vie de J. Robert Oppenheimer, le "père de la bombe atomique". Avec Cillian Murphy dans un rôle magistral, le film explore les dilemmes moraux et personnels d’une figure historique face à une invention qui a changé le cours de l’histoire. Entre ses dialogues saisissants, sa mise en scène impeccable et son ambiance immersive, Oppenheimer s’affirme comme l’un des films majeurs de ces dernières années.

Netflix propose également une belle sélection pour les amateurs de blockbusters et de classiques. Dès le 16 décembre, on retrouvera Mortal Engines, une aventure post-apocalyptique visuellement impressionnante, ainsi que Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui revisite la Seconde Guerre mondiale avec sa patte unique. La fin de la semaine sera marquée par une vague de sorties incontournables avec Matrix Resurrections, Lara Croft Tomb Raider : Le Berceau de la vie et Le Dernier Maître de l'air (tous disponibles le 22 décembre).

L'agenda des nouveaux films

Mortal Engines (16/12)

Inglourious Basterds (16/12)

Four Good Days (16/12)

The Dead Don't Die (16/12)

Spirit, l'étalon des plaines (16/12)

Cold Blood Legacy - La mémoire du sang (16/12)

L'Embarras du choix (18/12)

Oppenheimer (21/12)

Scooby ! (21/12)

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie (22/12)

Lara Croft : Tomb Raider (22/12)

Matrix Resurrections (22/12)

Le Dernier Maître de l'air (22/12)

Un jour, peut-être (22/12)

Les nouveautés séries : le calme avant Squid Game

Si les films dominent largement cette semaine, quelques ajouts de séries viennent compléter le catalogue. Gabriel et ses petits démons : Saison 2 (18/12) est une série animée qui propose humour et aventures loufoques pour petits et grands. Le 19 décembre, les amateurs de romance retrouveront Virgin River : Saison 6, qui revient avec de nouvelles péripéties pour les habitants de la petite ville au charme bucolique.

Cependant, la véritable attraction reste à venir : Squid Game : Saison 2. Prévue pour la semaine suivante, cette suite très attendue promet de captiver une nouvelle fois les spectateurs avec ses jeux mortels et son ambiance angoissante.