Netflix : les nouveautés films et séries du 2 au 9 décembre 2024

Cette semaine, Netflix propose une programmation variée qui mêle grands classiques et nouveautés. Entre le drame intense "Doute", le chef-d’œuvre noir "Le Samouraï", la comédie fantastique "Genie" avec Melissa McCarthy, ou encore le thriller ambitieux "Tenet", il y en a pour tous les goûts. Du côté des séries, "Black Doves", la nouvelle création britannique portée par Keira Knightley, s’impose comme la grosse sortie de la semaine.

Netflix : les nouveaux films de la semaine

Cette semaine, Netflix met à disposition de ses abonnés 14 nouveaux films, parmi lesquels le drame méconnu Doute, sorti en 2009, et porté par Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams. Le film plonge au cœur d'un conflit moral au sein d'une église entre une Sœur (incarnée par Meryl Streep) et un prêtre (joué par Philip Seymour Hoffman), soupçonné d'agressions sexuelles.

Doute

Dans un tout autre registre, le chef-d’œuvre de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, fait son retour sur Netflix. Ce film noir captivant met en scène Alain Delon dans l’un de ses rôles les plus emblématiques, celui de Jef Costello, un tueur à gages solitaire naviguant dans un monde de trahisons et de loyautés brisées.

Dans les nouveautés, Netflix propose Genie, une comédie de Noël fantastique portée par Melissa McCarthy dans le rôle d’un génie excentrique et bienveillant. Chargée d’aider un homme obsédé par son travail à renouer avec sa famille, Flora, ce génie maladroit mais attachant, plonge le spectateur dans une aventure teintée d’humour et de magie, idéale pour la période des fêtes.

Les amateurs de films cultes pourront également savourer le retour de S.O.S. Fantômes : L’Héritage, qui réunit nostalgie et modernité en passant le flambeau à une nouvelle génération de chasseurs de fantômes.

Enfin, Tenet, le thriller de science-fiction signé Christopher Nolan, revient sur la plateforme. Ce film ambitieux, qui défie les lois de la temporalité, invite le spectateur dans une expérience cinématographique immersive, où chaque scène est un puzzle à déchiffrer.

L'agenda des nouveaux films

Tully (02/12)

Le Doudou (04/12)

Ce Noël-là (04/12)

Le Train des enfants (04/12)

Doute (04/12)

Le Samouraï (05/12)

Kong : Skull Island (06/12)

En colo avec ma mère (06/12)

Genie (06/12)

Marie (06/12)

S.O.S. Fantômes : L'Héritage (06/12)

Tenet (06/12)

Almost Christmas (08/12)

Rémi sans famille (09/12)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine

Du côté des séries, Black Doves s’impose comme la grande nouveauté de la semaine et l’une des sorties les plus attendues de ce mois. Créée par Joe Barton, cette mini-série britannique met en scène

Keira Knightley dans le rôle de Helen Webb, une espionne menant une double vie. Alors qu’elle jongle entre son rôle d’épouse du ministre de la Défense et ses activités clandestines, sa vie bascule avec l’assassinat brutal de son amant. Désormais déterminée à découvrir la vérité, elle fait appel à Sam, un ancien ami joué par Ben Whishaw, pour l’aider à affronter les conspirations qui l’entourent.

Entre tensions politiques, drames personnels et rebondissements captivants, Black Doves propose une plongée dans l’univers complexe de l’espionnage, où les sacrifices personnels et la quête de justice se heurtent à des dilemmes moraux déchirants.

L'agenda des nouvelles séries