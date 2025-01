Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 6 au 12 janvier 2025

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui arrivent sur Netflix la semaine du 6 au 12 janvier 2025 avec notamment un film d'horreur récente décrié, et un nouveau thriller français porté par Guillaume Canet.

Les nouveaux films qui arrivent sur Netflix cette semaine

Pour ce premier lundi de 2025, faisons un petit tour d'horizon des nouveaux films qui arrivent sur Netflix cette semaine du 6 au 12 janvier. Parmi les grosses nouveautés de l'année, le film d'action Ad Vitam porté par Guillaume Canet arrive le 10 janvier.

Ce dernier, qui a fait une grosse préparation physique pour ce rôle, incarne un dénommé Franck Lazareff qui, après avoir échappé à une tentative de meurtre, doit retrouver sa femme Leo kidnappée par un mystérieux groupe d'hommes armés. Il est rattrapé par son passé et plongé dans une affaire d'Etat qui le dépasse.

La première bande-annonce dévoilée le mois dernier, laissait présager un film d'action tendu et efficace, et surtout un nouveau carton mondial pour un film français Netflix :

Autre film attendu cette semaine, qui devrait rapidement se hisser dans le Top 10 des plus visionnés en France : L'Exorciste Dévotion, le dernier opus de la saga horrifique, initiée par William Friedkin en 1973.

Sorti au cinéma en octobre 2023, ce nouveau film d'horreur est signé David Gordon Green, qui a tenté de reproduire ce qu'il avait fait en 2018 en relançant la saga Halloween. Hélas, il n'est pas parvenu à reproduire ce même succès, et le film a été un échec critique et commercial.

L'histoire se déroule 50 ans après les événements du film original, où deux jeunes filles disparaissent mystérieusement et reviennent possédées. Leur famille fait appel à Chris MacNeil, interprétée par Ellen Burstyn, la mère de Reagan, pour les aider à affronter ces forces démoniaques.

L'agenda des nouveaux films :

Night and Day (07/01)

La Folle Histoire de Max et Léon (08/01)

Ad Vitam (10/01)

Champions (10/01)

L'Exorciste : Dévotion (11/01)

Les nouveautés séries de cette semaine sur Netflix

Seulement deux nouveautés séries sont à signaler cette semaine sur Netflix, avec tout d'abord l'intégrale de la série Power, qui sera ajoutée le 8 janvier. Cette série dramatique suit James St. Patrick, surnommé "Ghost", propriétaire d'une boîte de nuit à New York et baron de la drogue. Tiraillé entre sa vie criminelle et son désir de légitimité, il doit jongler entre famille, affaires et dangers du milieu.

Mais la grosse nouveauté série de cette semaine est la fresque À l'aube de l'Amérique signée Peter Berg, qui débarquera le 9 janvier. Cette série historique retrace les débuts de la construction des États-Unis à travers l'histoire d'une mère et son fils qui font face aux étendues hostiles du Far West.