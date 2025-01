Netflix : les nouveautés films et séries du mois de février 2025

Découvrez l'agenda complet de toutes les nouveautés films et séries qui arrivent sur Netflix au mois de février 2025. Les amateurs de séries vont notamment être très gâtés !

Netflix : les nouveaux films attendus en février 2025

Après un mois de janvier bien fourni en nouveautés, Netflix vient de dévoiler son programme pour le mois de février. Et une fois encore, la plateforme ne déçoit pas ! Il y aura des classiques comme les sagas Cinquante Nuances, Shrek, et Moi, moche et méchant. Mais aussi Basic Instinct ou Gladiator. Puis de l'action avec Uncharted porté par Tom Holland, ou encore Bastion 36, le nouveau film d'Olivier Marchal.

Des films récents sont également attendus comme Le Garçon et le Héron, le dernier film du studio Ghibli, signé Hayao Miyazaki, ou le film français Flo, sur la vie de la navigatrice Florence Artaud. On peut également citer Avant que les flammes ne s'éteignent, sorti au cinéma en novembre 2023, ou encore le film d'horreur Five Nights At Freddy's. Notons également l'arrivée du spin-off animé de The Witcher : Les Sirènes des Abysses.

Tous les films par dates d'ajout

À l'intérieur (01/02)

Sous Haute Pression (01/02)

Very Bad Team (01/02)

Témoin à louer (01/02)

Cinquante Nuances de Grey (01/02)

Cinquante nuances plus claires (01/02)

Cinquante nuances plus sombres (01/02)

xXx: The Next Level (01/02)

Un Prince à New York (01/02)

Stuart Little 2 (01/02)

Sniper: Assassin's End (01/02)

Le Garçon et le Héron (01/02)

Shrek (01/02)

Shrek 2 (01/02)

Shrek le troisième (01/02)

Flo (01/02)

Complètement cramé (01/02)

The Grudge (01/02)

Sniper: Ghost Shooter (01/02)

Twisted (02/02)

Bogotá: City of the Lost (03/02)

Baby Bluff (05/02)

Sanctuary (06/02)

Norbit (06/02)

Novembre (07/02)

Death Whisperer 2 (07/02)

Five Nights at Freddy’s (08/02)

L'Exception à la règle (10/02)

The Witcher : Les Sirènes des Abysses (11/02)

La Mort Avant le Mariage (12/02)

Lune de miel avec ma mère (12/02)

Écrire pour exister (12/02)

La Dolce Villa (13/02)

The Blackening (13/02)

Basic Instinct (14/02)

Dhoom Dhaam : Vive les Mariés ! (14/02)

Love Forever (14/02)

The Most Beautiful Girl in the World (14/02)

Umjolo : L’Amour Incurable (14/02)

Avant que les flammes ne s’éteignent (15/02)

Tempête de boulettes géantes (15/02)

Les Minions (16/02)

Moi, moche et méchant (16/02)

Moi, moche et méchant 2 (16/02)

Moi, moche et méchant 3 (16/02)

La vie est belle (16/02)

Gladiator (16/02)

Uncharted (16/02)

Une merveilleuse histoire du temps (16/02)

Dans la brume (19/02)

Grease (19/02)

Ma belle-famille, Noël et moi (21/02)

Le Maître du jeu (22/02)

Mission Pays Basque (26/02)

Play (26/02)

Les Incorruptibles (27/02)

Demon City Oni Goroshi (27/02)

Pente Glissante (27/02)

Polite Society (28/02)

Bastion 36 (28/02)

Netflix : les nouveautés séries de février 2025

Côté séries, Netflix démarre février avec des ajouts très attendus, dont Apple Cider Vinegar, Cobra Kai saison 6 et Zero Day.

Apple Cider Vinegar, disponible dès le 6 février, et adaptée d'une histoire vraie, plonge dans l'univers des remèdes bien-être et de leurs dérives. La série suit les mensonges d'une femme charismatique, mais dangereuse qui prétend avoir vaincu le cancer grâce à des remèdes naturels.

Les amateurs d'action retrouveront Cobra Kai, dont la saison 6 se poursuit avec une troisième partie dès le 13 février. Alors que le tournoi mondial approche, les tensions s'intensifient entre les anciens rivaux, promettant des affrontements aussi spectaculaires qu'émotionnels.

Enfin, Zero Day, prévue le 20 février, s'inscrit dans le registre du thriller politique. L'ancien président des États-Unis (incarné par Robert de Niro) se retrouve au cœur d'une cyberattaque massive menaçant le pays, et doit identifier les responsables avant qu'il ne soit trop tard. Une série haletante qui promet son lot de suspense et de rebondissements.

Séries par date d’ajout :