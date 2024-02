Netflix : les nouveautés films et séries du 12 au 18 février 2024

On se penche sur ce qui arrive au catalogue Netflix pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Côté films comme séries, les abonnés seront gâtés pour la Saint-Valentin, avec notamment "Coeurs en thérapie" et "Emily the Criminal", la comédie culte de Britney Spears, les séries "House of Ninjas" et "Ready, Set, Love"...