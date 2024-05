Netflix : les nouveautés films et séries du 13 au 19 mai 2024

Voici le programme de la semaine du 13 au 19 mai sur Netflix. Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent la plateforme de streaming durant ces jours.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 13 au 19 mai

Pour cette semaine du 13 mai, Netflix va proposer, une fois de plus à ses abonnés, des films de qualité, entre productions grand public et cinéma d'auteur. En termes de nouveautés, la semaine commencera fort avec Adagio, nouveau thriller italien de Stefano Sollima (Suburra) porté par un casting impressionnant : Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea ou encore Francesco Di Leva.

Puis, le 16 mai, le thriller indonésien Monster pourrait bien mettre une claque aux spectateurs quand on voit son synopsis : Après avoir été enlevée et séquestrée dans une maison sinistre avec un camarade, une jeune fille essaie de sauver son ami et d'échapper à leur diabolique kidnappeur.

Hors nouveautés, l'arrivée de Mektoub My Love: Canto Uno le 14 mai sur Netflix devrait faire un peu plus grimper la température, tandis que la comédie Mandibules de Quentin Dupieux devrait en amuser plus d'un.

Tous les films mis en ligne sur Netflix du 13 au 19 mai

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 13 au 19 mai

Du côté des séries, plusieurs nouveaux programmes rejoignent le catalogue de Netflix. Cependant, s'il y a bien une série qui devrait sortir du lot, c'est la saison 3 de La Chronique des Bridgerton qui arrivera sur la plateforme le 16 mai. Il s'agira uniquement de la partie 1, puisque la partie 2 sortira ensuite en juin. Mais étant donné le succès du show depuis son lancement en 2020, nul doute que ces nouveaux épisodes attireront du monde. Sinon, on est prêt à miser sur la série coréenne avec The 8 Show (le 17 mai), qui voit huit personnes être piégées dans un immeuble de huit étages pour un jeu télévisé dangereux. S'agira-t-il du nouveau Squid Game ? Réponse à partir du 17 mai.

Toutes les séries mises en ligne sur Netflix du 13 au 19 mai

