Netflix : les nouveautés films et séries du 14 au 20 octobre 2024

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui arrivent sur Netflix pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024, avec notamment un énorme succès français, deux films d'horreur cultes, et le premier long-métrage d'Anna Kendrick.

Les nouveaux films ajoutés cette semaine sur Netflix

Cette semaine sur Netflix, les abonnés se voient offrir une riche sélection de films, couvrant divers genres, du drame à l’action en passant par l’horreur et la comédie.

À partir du 15 octobre, Au revoir là-haut arrive sur la plateforme. Ce film d'Albert Dupontel, adapté du roman de Pierre Lemaitre, se déroule en 1919 et suit deux anciens soldats qui se lancent dans une arnaque aux monuments aux morts.

Porté par une mise en scène visuellement remarquable, il s'agit d'une fresque historique émouvante qui a marqué le cinéma français, récompensée par cinq César, dont celui du Meilleur réalisateur.

Le 16 octobre, Blanche-Neige et le Chasseur sera disponible. Ce film revisite le conte de Blanche-Neige en y apportant une touche plus sombre et épique. Kristen Stewart, dans le rôle de Blanche-Neige, se retrouve face à la maléfique reine incarnée par Charlize Theron.

Le 18 octobre, l'horreur prend place avec les deux premiers volets de la saga Scream. Ces classiques du slasher, réalisés par Wes Craven, continuent d'être une référence du genre. Mêlant auto-dérision et scènes sanglantes, Scream et Scream 2 ont su marquer une génération et restent aujourd'hui des films incontournables pour les fans d'épouvante.

La comédie sera également à l’honneur avec Selfie, une satire de notre société ultra-connectée. Cette comédie, avec une série de sketchs reliés entre eux, questionne notre rapport aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux et à l’obsession pour l’image. Drôle et mordant, ce film réunit un casting de talents du cinéma français, et offre un regard acerbe, mais plein d'humour sur les dérives de notre ère numérique.

À noter que le 18 octobre, Netflix accueillera le premier film d'Anna Kendrick en tant que réalisatrice : Une femme en jeu, dans lequel elle tient également le premier rôle. L'histoire suit une femme qui rencontre un tueur en série lors d'une émission de rencontres dans les années 70 à Los Angeles.

L'agenda des nouveaux films :

Au revoir là-haut (15/10)

Curve (16/10)

Chasse à l'homme (16/10)

Blanche-Neige et le Chasseur (16/10)

Lion no Kakurega (18/10)

Scream (18/10)

Scream 2 (18/10)

Selfie (18/10)

Sheriff : Narko Integriti (18/10)

Une femme en jeu (18/10)

Les nouveautés séries ajoutées cette semaine sur Netflix

Côté séries, on notera surtout l'arrivée de deux nouvelles saisons très attendues sur Netflix cette semaine, qui devraient ravir les amateurs de drame juridique et d'aventure.

D'abord, la série La Défense Lincoln, qui entame sa troisième saison le 17 octobre. Adaptée des romans de Michael Connelly, cette série nous plonge dans le quotidien de Mickey Haller (incarné par Manuel Garcia-Rulfo), avocat défendant des cas complexes depuis l'arrière de sa Lincoln.

Cette nouvelle saison marque un tournant dans la vie de Mickey, puisqu'il se lance dans une affaire personnelle particulièrement risquée. Il défend en effet la personne accusée du meurtre de Gloria Dayton, une amie proche et ancienne cliente. Ce qui s'annonce comme une enquête professionnelle devient vite un combat intime et dangereux, où les risques s'accumulent.

Du côté de l'animation, les amateurs de dinosaures seront également servis avec la saison 2 de Jurassic World : La théorie du chaos, disponible à partir du 17 octobre. Après avoir captivé les spectateurs dans la première saison, la série, suite de La Colo du Crétacé, revient avec de nouveaux dangers et des créatures encore plus féroces.

Les jeunes héros de la série, surnommés la Camp Fam, continuent leur quête de réponses tout en poursuivant un mystérieux antagoniste. Cette fois-ci, leurs aventures les conduiront aux quatre coins du globe, où ils rencontreront des nouveaux dinosaures.

L'agenda des nouveautés séries :