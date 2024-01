Netflix : les nouveautés films et séries du 15 au 21 janvier 2024

Voici les nouveaux films et les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix la semaine du 15 au 21 janvier. Au programme, une comédie romantique française culte, une série policière coréenne ou encore un drame espagnol.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 15 au 21 janvier)

Le mois de janvier et ses températures négatives n'aident pas lorsqu'il faut se motiver à sortir de chez soi. Et dans un sens, Netflix non plus, qui avec ses nouveaux programmes, fait tout pour nous garder au chaud chez nous avec un plaid et une bonne tisane. La preuve avec l'ajout sur la plateforme de Mon inconnue (15 janvier), comédie romantique française avec François Civil et Joséphine Japy, parfaite en cette période, et qu'on apprécie toujours revoir depuis sa sortie en salles en 2019.

Mon inconnue ©France TV Distribution

Du côté des nouveautés, on ne serait pas surpris de voir Netflix sortir un nouveau carton avec Ma solitude a des ailes (19 janvier), un drame espagnol sur un artiste de rue qui survit en braquant des bijouteries. Sa vie est bouleversée lorsque son père sort de prison et que ses démons refont surface. Il va alors devoir fuir son passé pour se protéger, lui et sa petite amie. Ces derniers sont interprétés par Óscar Casas et Candela González.

Les autres films du 15 au 21 janvier

Les nouveautés séries (semaine du 15 au 21 janvier)

Pour ce qui est des séries, Netflix va à nouveau proposer une vraie variété de programme. Mais on retiendra surtout pour cette semaine du 15 janvier des programmes autour d'affaires criminelles. Ainsi, dès le 17 janvier, les adeptes de faits rêvés pourront se pencher sur La Vérité kidnappée : Du rêve au cauchemar américain. Dans cette série documentaire inspirée de crimes réels, un couple victime en 2015 d'une terrifiante effraction avec enlèvement se voit finalement accusé d'avoir tout orchestré.

Après cela, la plateforme de streaming mettra en ligne Ancestral (19 janvier), série coréenne avec Kim Hyun-joo (Hellbound, Jung_E). L'actrice y joue Yun Seo-ha qui hérite des terres familiales à la mort soudaine de son oncle et qui se retrouve mêlée à des événements étranges... Une série qui s'annonce sombre et captivante. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Les autres séries du 8 au 14 janvier