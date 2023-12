Netflix : les nouveautés films et séries du 18 au 24 décembre

Pour cette avant-dernière semaine de 2023, Netflix gâte ses abonnés avec notamment deux grands longs-métrages inédits, un biopic réalisé et interprété par Bradley Cooper et un blockbuster SF signé Zack Snyder. Côté, une série coréenne ambitieuse et très attendue fait ses débuts...

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 18 au 24 décembre)

Le dernier trimestre de l'année est une période de choix pour Netflix, qui y diffuse souvent ces grandes productions ou acquisitions. Pour certaines, leur diffusion fait souvent suite à une présentation dans les festivals d'automne, tout particulièrement à la Mostra de Venise. C'était par exemple le cas pour The Power Of The Dog de Jane Campion en 2021, Blonde d'Andrew Dominik et Athena de Romain Gavras en 2022, et en 2023 The Killer de David Fincher et Maestro de Bradley Cooper ont eu cet honneur. C'est justement ce dernier, Maestro, biopic sur le compositeur américain Leonard Bernstein - à qui l'on doit notamment la musique de West Side Story -, qui arrive sur la plateforme le 20 décembre.

Une réalisation appliquée et surtout une interprétation très inspirée de Bradley Cooper, qui devrait le placer parmi les favoris pour l'Oscar 2024 du Meilleur acteur. Autre gros morceau de cinéma qui arrive le 22 décembre sur Netflix, dans un tout autre genre : Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu de Zack Snyder. Une grande fresque de science-fiction, inspirée autant de Star Wars que d'autres créations de cinéma - on y trouve même un clin d'oeil à Gladiator -, visuellement et narrativement très ambitieuse. Le casting est mené par Sofia Boutella, et compte par ailleurs et entre autres Ed Skrein, Charlie Hunnam et Djimon Hounsou.

Sa suite, Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse a déjà son arrivée sur Netflix fixée au 19 avril 2024.

Rebel Moon Partie 1 - Enfant du feu ©Netflix

Les autres films du 18 au 24 décembre

Les nouveautés séries (semaine du 18 au 24 décembre)

Du côté des séries pour cette nouvelle semaine, le programme Netflix est moins prestigieux mais compte quand même le lancement de l'ambitieuse série coréenne qui mêle drame historique et surnaturel : La Créature de Kyŏngsŏng. Sont notamment à son casting Park Seo-jun et Han So-hee. Celle-ci sera disponible à compter du 22 décembre.

Au printemps 1945, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire coréenne, un homme et une femme luttent pour leur survie face à une créature née de la cupidité humaine.

La Créature de Kyŏngsŏng ©Netflix

Les autres séries du 18 au 24 décembre