Netflix : les nouveautés films et séries du 19 au 25 février 2024

Découvrez les films et les séries qui rejoignent le catalogue de Netflix pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Au programme, la fin de la trilogie "À travers ma fenêtre", les films "Belle et Sébastien", "Venom 2" ou encore la nouvelle adaptation de "Avatar : Le Dernier maître de l'air".

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 19 au 25 février

Pour la semaine du 19 février, Netflix compte bien faire remonter les températures - déjà plutôt élevées pour la période. La plateforme de streaming va en effet ajouter à son catalogue quelques programmes torrides aussi bien du côté des films que des séries. Le vendredi 23 février, les abonnés pourront découvrir Mea Culpa, un thriller dans lequel Kelly Rowland joue une avocate chargée de défendre un peintre charmeur, accusé de meurtre, et interprété par Trevante Rhodes.

Mais la plus grosse attente sera certainement À travers ma fenêtre : Les Yeux dans les yeux, le troisième et dernier volet de la trilogie À travers ma fenêtre. Après la séparation de Raquel (Clara Galle) et Ares (Julio Peña) dans le second opus, les fans de cette romance espagnole voudront savoir si le couple termine ensemble.

Tous les films mis en ligne du 19 au 25 février

Les nouvelles séries du 19 au 25 février

Du côté des séries, il sera aussi question de sexe avec Show Bouillant Pays bas et Allemagne (20 février), un talk show qui questionne sans tabou les cultures sexuelles des Pays-Bas et de l'Allemagne, mêlant expériences sur le terrain et entretiens révélateurs. Cependant, c'est du côté d'une fiction fantastique que Netflix devrait avoir le plus de succès avec une série très attendue : Avatar : Le Dernier maître de l'air. Il s'agit d'une nouvelle adaptation de la série d'animation, après le film de M. Night Shyamalan en 2010.

Avatar : Le Dernier maître de l'air ©Netflix

Cette fois, c'est donc avec une série live action que sera racontée l'histoire des nations de l'Eau, de la Terre, du Feu et de l'Air qui vivaient autrefois en harmonie. Pour garantir la paix entre ces peuples, l'Avatar, maître des quatre éléments, maintenait un équilibre. Jusqu'à ce que la Nation du Feu décide d'attaquer les Nomades de l'Air. Aang, un jeune Nomade de l'Air, va alors revendiquer sa place légitime de nouvel Avatar et tenter de sauver le monde.

Enfin, pour les adeptes de course automobile, la saison 6 de Formula 1 : Pilotes de leur destin sera disponible le 23 février et reviendra sur le championnat de F1 2023.

Toutes les séries mises en ligne du 19 au 25 février