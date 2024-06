Netflix : les nouveautés films et séries du 1er au 7 juillet 2024

Du film d'horreur anecdotique à un grand succès de 2023, en passant par la comédie romantique, un survival et un diptyque fantastique, le retour d'Eddie Murphy dans son rôle culte, Aya Nakamura... Netflix commence son mois de juillet en fanfare, avec un programme de films très appétissant pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 1er au 7 juillet

Lundi 1er juillet, Naomi Watts nous embarque avec elle dans un thriller adapté d'une histoire vraie, Infinite Storm. Le film raconte comment Pam Bales, alpiniste expérimentée, fait demi-tour lors d'une randonnée quand une violente tempête s'abat et croise alors un homme seul, égaré et incohérent. Elle décide de l'aider, et commence alors une progression très difficile dans la tempête...

C'est le premier événement de la semaine, le retour tant attendu d'Axel Foley aka Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills : Axel F. le mercredi 3 juillet. Un film original Netflix qui fait donc office de quatrième opus de la saga culte initiée en 1984, et qui va forcément faire parler de lui.

Autre événement de la semaine, Super Mario Bros., le film, 2e plus grand succès au box-office de 2023 avec 1,3 milliard de dollars encaissés, sera mis en ligne le vendredi 5 juillet. Le célèbre plombier italo-américain et un des personnages les plus connus de l'histoire du jeu vidéo, s'il capte autant d'attention que lors de sa sortie au cinéma, pourrait être un très grand succès d'audience pour un film non-original Netflix.

Super Mario Bros., le film ©Universal Pictures

Enfin, à noter que dimanche 7 juillet on pourra (re)voir la reine Meryl Streep dans les deux films Mamma Mia !, histoire d'accueillir l'été en légèreté et en chansons.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les nouveaux films mis en ligne du 1er au 7 juillet

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 1er au 7 juillet

Programme mois flamboyant du côté des séries ajoutées cette semaine au catalogue Netflix. Lundi 1er juillet, la plateforme de streaming ajoute la série À propos d'Antoine, série canadienne qui explore le quotidien d'une famille hors du commun auprès d'un enfant polyhandicapé. Celui-ci est Antoine Parent-Bédard, qui joue son propre rôle. La mise en ligne de cette série est accompagnée le même jour de celle d'un documentaire sur Antoine Parent-Bédard et sur son travail d'acteur, intitulé Antoine le merveilleux.

C'est le 4 juillet qu'arrive la troisième saison de Nouvelle École, le télé-crochet original Netflix à gros budget et sa compétition de freestyles et de battles, jugée dans cette nouvelle saison par SDM, SCH et Aya Nakamura. Les épisodes 1 à 4 sont mis en ligne, le 4 juillet, puis les épisodes 5 à 7 le 11 juillet, les épisodes 8 et 9 le 18 juillet et enfin l'épisode final le 21 juillet à 20h01 !

Nouvelle école - saison 3 ©Netflix

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 1er au 7 juillet