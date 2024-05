Netflix : les nouveautés films et séries du 20 au 26 mai 2024

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries arrivent sur Netflix entre le 20 et le 26 mai avec un film récent d'un grand réalisateur : The Fabelmans, le dernier long-métrage de Steven Spielberg.

Netflix : les nouveaux films à découvrir cette semaine

Alors que le Festival de Cannes bat son plein en ce mois de mai, Netflix a, comme chaque semaine, pensé aux cinéphiles en prévoyant des ajouts filmiques qui devraient encore susciter la curiosité.

Et ça commence très fort avec le gros morceau ciné de la semaine : The Fabelmans, le dernier film du maestro Steven Spielberg, qui sera disponible sur Netflix le 22 mai. Ce film semi-autobiographique, nommé à sept reprises aux Oscars, marque une étape personnelle et professionnelle importante pour Spielberg, en offrant un aperçu intime de sa jeunesse et des influences qui ont façonné sa carrière légendaire de réalisateur.

Le long-métrage raconte l'histoire de Sammy Fabelman, un jeune garçon passionné par le cinéma, dont la vie familiale et les expériences personnelles reflètent celles de Spielberg lui-même. À travers les yeux de Sammy, le film explore les défis et les triomphes de grandir dans une famille complexe et aimante, tout en poursuivant une passion ardente pour la réalisation de films.

Le film se déroule principalement dans les années 1950 et 1960, une période cruciale pour le jeune Sammy, interprété par Gabriel LaBelle. Michelle Williams et Paul Dano jouent respectivement les rôles de Mitzi et Burt Fabelman, les parents de Sammy, qui soutiennent et influencent son parcours artistique.

Autre film attendu sur Netflix cette semaine : Atlas avec Jennifer Lopez, qui sera mis en ligne le 24 mai. Un film de science-fiction au budget de 100 millions de dollars qui devrait séduire les fans du genre.

Le pitch :

Brillante analyste de données, Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) est misanthrope et se méfie totalement de l’intelligence artificielle. Tandis qu’elle se lance dans une mission destinée à capturer un robot rebelle, elle comprend qu’elle a déjà eu affaire à cette mystérieuse machine par le passé. Alors que la mission ne se déroule pas comme prévu, il ne reste plus à Atlas qu’à faire enfin confiance à l’IA si elle veut sauver l’avenir de l’humanité.

La bande-annonce :

Tous les nouveaux films ajoutés cette semaine

The Fabelmans (22 mai)

In Good Hands 2 (23 mai)

Atlas (24 mai)

Ma mère est folle (24 mai)

Netflix : les nouvelles séries à découvrir cette semaine

Cette semaine, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de nouveautés séries, si ce n'est l'arrivée de la nouvelle série d'animation Jurassic World. Après La Colo du Crétacé, Netflix mettra en ligne son spin-off le 24 mai. Baptisé Jurassic World : La Théorie du Chaos, cette nouvelle entrée dans la saga Jurassic se déroule plusieurs années après la fin de la série mère. La bande de la Colo du Crétacé se réunit pour élucider un mystère quand ses membres découvrent une conspiration mondiale qui menace les dinosaures, mais aussi leurs propres vies. La bande-annonce avec plein de nouveaux dinos :

Deux animes sont également attendus sur la plateforme le 23 et le 24 mai : Garoden : la voie du loup solitaire et Mon Oni à moi.