Netflix : les nouveautés films et séries du 25 décembre au 31 décembre

On fait le point sur l'agenda Netflix de la dernière semaine de l'année 2023. Au programme des films, un très grand thriller français avec Yves Montand, Milla Jovovich contre des monstres et des nouveautés venues d'Asie. Côté séries, c'est le grand retour de Berlin, personnage culte de "La Casa de Papel", dans son propre spin-off !

Netflix les nouveaux films mis en ligne (semaine du 25 au 31 décembre)

Pour clore l'année 2023 et une dernière semaine qui s'étend de la nuit de Noël à celle du Nouvel an, Netflix a concocté un programme très généreux avec ses nouveaux films mis en ligne. Notamment deux longs-métrages qui ne sont pas des inédits mais qui valent le détour.

Tout d'abord, Monster Hunter avec Milla Jovovich, qui sera disponible sur la plateforme le 28 décembre. Une adaptation de la série de jeux vidéo Capcom réalisée par Paul W.S. Anderson, avec l'actrice du Cinquième élément dans le rôle principal. Le réalisateur, spécialiste de cet exercice à qui l'on doit le premier Mortal Kombat et plusieurs films Resident Evil, place ici son actrice et compagne à la ville aux côtés de Tony Jaa pour combattre de terrifiantes créatures.

Monster Hunter ©Sony Pictures Releasing France

Autre film connu, celui-ci légendaire, à faire son apparition au catalogue Netflix le 31 décembre : Le Salaire de la peur. Un thriller français culte d'Henri-Georges Clouzot de 1953, avec notamment Yves Montand, qui raconte une aventure périlleuse où quatre chauffeurs de camion doivent assurer le transport d'un chargement très dangereux...

Le film a déjà eu droit à un formidable remake par William Friedkin en 1977, Le Convoi de la peur, et un nouveau remake, français, arrive sur Netflix en 2024. Ce nouveau film est réalisé par Julien Leclercq et compte notamment à son casting Alban Lenoir et Franck Gastambide. La mise à disposition du film de 1953 est ainsi la meilleure manière de préparer le terrain.

Du côté des films inédits, on s'intéressera notamment à The Abandoned, un thriller policier taïwanais à suspense et sombre à souhait, aussi disponible à partir du 31 décembre.

Les autres films mis en ligne du 25 au 31 décembre

Connexions perdues (26/12)

Thank you, I'm sorry (26/12)

Miss Shampoo (28/12)

Bad Lands (29/12)

Les nouveautés séries (semaine du 25 au 31 décembre)

Dans le versant séries du catalogue Netflix, le programme est bien plus léger pour cette dernière semaine de 2023, avec surtout un événement : le retour d'un personnage iconique de la série à succès La Casa de Papel le 29 décembre. En effet, "Berlin" (Pedro Alonso) revient dans le spin-off qui lui est consacré. La série Berlin, tournée en partie à Paris, est très attendue étant donné la popularité de son personnage, charismatique chef des braqueurs de La Casa de Papel.

Berlin (Pedro Alonso) - Berlin ©Netflix

Les autres séries du 25 au 31 décembre

La réceptionniste Pokémon (28/12)

Le Temps des hostilités (28/12)

La Pat'Patrouille saisons 3 et 4 (31/12)

À noter par ailleurs deux captations de stand-up arrivent aussi cette semaine sur Netflix, avec Armageddon de Ricky Gervais le 25 décembre et Dave Chappelle : The Dreamer le 31 décembre.