Netflix : les nouveautés films et séries du 25 mars au 1er avril 2024

Découvrez tous les nouveaux films et toutes les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix la semaine du 25 mars au 1er avril 2024 avec notamment l'arrivée d'un gros film d'action explosif made in France.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 25 mars au 1ᵉʳ avril 2024

Pour cette dernière semaine de mars, Netflix en a encore sous la pédale avec notamment le dernier film d'action de Julien Leclercq (Braqueurs), Le Salaire de la peur, porté par Franck Gastambide, Alban Lenoir, Sofiane Zermani et Ana Girardot. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un remake explosif du film culte d'Henri-Georges Clouzot avec Yves Montand sorti en 1953.

Attendu sur la plateforme ce vendredi 29 mars, le long-métrage suit une équipe de choc, qui dispose de moins de 24 heures pour conduire deux camions bourrés d'explosifs à travers une région hostile, pour décrocher une énorme prime. Un quitte ou double sous haute tension, qui devrait ravir les amateurs de films d'action survitaminée.

La bande-annonce :

Et pour continuer avec la filmographie de Franck Gastambide, Netflix mettra en ligne trois jours plus tard Taxi 5, réalisé et porté par ce dernier. Sorti au cinéma en 2018, ce cinquième long-métrage de la saga culte imaginée par Luc Besson en 1998 est le premier à être porté par un autre duo que celui qui a fait la popularité des autres films : Samy Naceri et Frédéric Diefenthal.

Dans ce reboot, Franck Gastambide incarne un "super flic" parisien et pilote chevronné, qui est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. Avec l'appui de l'ex-commissaire Gibert, il va tenter de stopper un gang qui écume les bijouteries de la ville à l'aide de puissantes Ferrari. Il sera chargé de collaborer avec le petit-neveu de Daniel, Eddy, le pire chauffeur VTC de Marseille, incarné par Malik Bentalha.

Netflix : les nouveautés séries mises en ligne du 25 mars au 1ᵉʳ avril 2024

Côté séries, pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, à part pour les nostalgiques qui pourront retrouver avec plaisir l'intégrale de l'anime culte GTO : Great Teacher Onizuka, ainsi que l'intégrale de la série Sherlock, portée par Benedict Cumberbatch. Toutes les deux seront disponibles le 1er avril sur Netflix.