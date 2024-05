Netflix : les nouveautés films et séries du 27 mai au 2 juin 2024

Pour cette semaine du 27 mai au 2 juin 2024, Netflix a préparé un programme de films très généreux, avec notamment un drame et une comédie française, et un thriller japonais très excitant, mais aussi de la romance. Côté séries, l'impatience de découvrir la série "Eric" avec Benedict Cumberbatch grimpe...

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 27 mai au 2 juin

Sorti au cinéma en pleine pandémie, le film d'Éric Barbier Petit pays, malgré sa bonne réception critique, est resté quasi confidentiel. L'occasion donc de découvrir à partir du mercredi 29 mai cette adaptation réussie du livre de Gaël Faye, récit à hauteur d'enfant d'un drame touchant inspiré de la propre histoire de l'auteur et rappeur. On retrouve notamment au casting l'actrice rwandaise Isabelle Kabano et Jean-Paul Rouve.

Petit pays ©Pathé

Ce même jour, les fans de thrillers policiers sordides sont gâtés avec Les Couleurs du mal : Rouge, une production polonaise qui annonce un suspense extrême. Curiosité venue du Brésil à découvrir aussi le 29 mai, le film dystopique Bionic, avec son pitch intrigant : Dans un futur sombre où les prothèses robotiques révolutionnent le sport, deux sœurs s'affrontent au saut en longueur, mais leur rivalité les entraîne sur une piste sinistre.

Le 1er juin, c'est Louis Garrel et Laetitia Casta dans La Croisade qui arrivent sur Netflix, pour raconter une jolie fable familiale contemporaine, inspirée par le confinement en 2020. Même jour pour le thriller très noir et tendu du très prolifique réalisateur japonais Takashi Miike : Lumberjack The Monster.

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 27 mai au 2 juin

Grosse nouveauté avec la nouvelle série portée par Benedict Cumberbatch, Eric, qui débarque sur la plateforme le 30 mai. C'est l'événement central de l'agenda des séries sur Netflix pour cette semaine, avec un programme léger. L'acteur du MCU et de Sherlock pourra donc capter toute l'attention dans cette série où il incarne dans le New York des années 80 Eric, un homme désespéré qui recherche son fils de 9 ans aux côtés d'un flic obstiné, tout en affrontant ses propres démons.

Même jour de mise en ligne pour Geek Girl, adaptation d'un best-seller anglais publié en 2014, portée par Emily Carey.

Geek Girl ©Netflix

