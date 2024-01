Netflix : les nouveautés films et séries du 29 janvier au 4 février 2024

Pour la semaine du passage de janvier à février 2024, Netflix propose un programme avec beaucoup de nouveaux films, et quatre nouvelles séries qui s'ajoutent en ligne. Entre notamment un long-métrage de Martin Scorsese, les films cultes "Maman, j'ai raté l'avion !" et une romance sulfureuse avec Natalie Portman et Clive Owen, le cinéma est à la fête !

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 29 janvier au 4 février) Le programme pour la semaine de février sur Netflix fait la part belle au cinéma, avec plusieurs films qui arrivent sur la plateforme de streaming dès le 1er février. Parmi ceux-là, il y a notamment Le Temps de l'innocence, long-métrage de Martin Scorsese de 1993 avec Daniel Day-Lewis, dans la peau d'un jeune avocat issu de la haute société new-yorkaise des années 1870. Celui-ci, fiancé à May Welland (Winona Ryder), va voir sa vie bouleversée lorsqu'il rencontre la cousine de May, Elle Olenska (Michelle Pfeiffer). Natalie Portman et Jude Law dans un grand drame romantique Dans une même veine romantique, Closer, entre adultes consentants, film de Mike Nichols avec Natalie Portman, Julia Roberts, Clive Owen et Jude Law, est à (re)découvrir aussi sur Netflix à partir du 1er février. Un drame amoureux savoureux entre deux couples qui vient un chassé-croisé où se mêlent amours, haines et jalousies. Alice (Natalie Portman) - Closer, entre adultes consentants ©Columbia TriSta Par ailleurs, dans un tout autre registre, Wil, drame historique belge sur deux policiers belges sous l'occupation allemande au début de la Seconde Guerre mondiale, est aussi mis en ligne sur Netflix le 1er février. Voici son pitch : Wilfried Wils est agent de police auxiliaire à Anvers au début de la Seconde Guerre mondiale. La ville est en proie à la violence et à la méfiance. Wilfried fait ce qu’il peut pour lui-même, évitant les chemins trop glissants. Il reçoit l’attention et le soutien d’un homme qui s’est rangé du côté de l’occupation allemande, Meanbeard, mais il bénéficie également de la confiance de son collègue Lode, un anti-nazi. Wilfried lutte pour survivre alors que la persécution des Juifs se poursuit sans relâche. Enfin, pour faire la balance avec ces films pensés pour un public mature, on pourra se régaler en famille devant les deux films Maman, j'ai raté l'avion ! et la saga Moi, moche et méchant, disponibles à partir du 1er février. Tous les films mis en ligne du 29 janvier au 4 février Mortal Kombat (30/01)

Closer (01/02)

The Peacemaker (01/02)

Le Temps de l'innocence (01/02)

J'irai où tu iras (01/02)

November Criminals (01/02)

Maman, j'ai raté l'avion ! (01/02)

Maman, j'ai encore raté l'avion ! (01/02)

Hitch : expert en séduction (01/02)

Saga Moi, moche et méchant (01/02)

Les Minions (01/02)

Red Life (01/02)

La Nuit d'Orion (02/02)

Une robe pour Mrs Harris (02/02)

Maman, j'ai raté ma vie (04/02) Netflix : les nouvelles séries (semaine du 29 janvier au 4 février) Programme très allégé en revanche du côté des séries pour entrer dans le mois de février. Le 31 janvier, on pourra découvrir la série inédite Baby Bandito, venue du Chili : La vie de Kevin prend un tour inattendu quand il tombe amoureux de Génesis, une jeune femme privilégiée. Décidé à tout risquer par amour, ce mordu de skate a alors une idée audacieuse : voler un plan détaillé à un dangereux groupe de gangsters, les Bouchers, pour empocher à leur place des millions de dollars qui vont faire de lui le fugitif le plus recherché du pays. Baby Bandito ©Netflix Autrement, une série culte arrive dans son intégralité sur Netflix à partir du 1er février : Dr House. L'occasion de retrouver l'acteur Hugh Laurie dans le rôle du formidable médecin et génie du diagnostic qui lui a apporté une popularité mondiale. Toutes les séries mises en ligne du 29 janvier au 4 février Dr House - L'intégrale (01/02)

Baby Bandito (01/02)

Ennemi public (01/02)

Let's Talk About Chu (02/02) À noter enfin que les fans de sports mécaniques devraient être intéressés par la série documentaire Nascar : À toute allure, à découvrir dès le 31 janvier, et les passionnés d'histoire pourront jeter un oeil à la série documentaire à la reconstitution très soignée Alexandre le Grand : Au rang des dieux, à partir du 1er février.