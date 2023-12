Netflix : les nouveautés films et séries du 4 au 10 décembre

De jolies nouveautés arrivent sur Netflix pour cette semaine du 4 décembre, avec notamment le film catastrophe "Le Monde après nous", qui rassemble Julia Roberts et Ethan Hawke, la nouvelle série d'Olivier Marchal "Pax Massilia", ou encore un thriller avec un chameau très rancunier et une sulfureuse série néerlandaise...

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 4 au 10 décembre)

L'événement du côté des films pour cette semaine du 4 décembre est la mise en ligne le 8 décembre de Le Monde après nous, le deuxième long-métrage réalisé par Sam Esmail. Celui-ci est connu pour être le créateur de la série à succès Mr. Robot, diffusée entre 2015 et 2019. Pour Le Monde après nous, dont il est aussi le scénariste, Sam Esmail mêle le thriller psychologique au genre du film catastrophe, et a composé un casting de première classe.

Le Monde après nous ©Netflix

Dans ce film, Julia Roberts et Ethan Hawke incarnent les parents d'une famille en vacances. Leurs vacances vont être perturbées par l'arrivée d'un couple, incarné par Mahershala Ali et Myha'la, qui apporte des nouvelles très troublantes d'un mystérieux blackout...

Autre film, qui arrive sur Netflix le 7 décembre et éveille la curiosité : NAGA. Un thriller saoudien qui semble prometteur, avec ce pitch très séduisant :

Échouée dans le désert à la suite d'une fête secrète, une jeune femme doit se débarrasser d'un chameau vindicatif, et de pires obstacles, pour rentrer chez elle avant le couvre-feu.

Les autres films du 4 au 10 décembre

Noël comme si de rien n'était (06/12)

The Archies (07/12)

La Traversée sauvage (08/12)

Jusqu'ici tout va bien (08/12)

Les nouveautés séries (semaine du 4 au 10 décembre)

Olivier Marchal, spécialiste français du genre policier, enchaîne et est de retour sur Netflix avec sa nouvelle série : Pax Massilia. Comme pour son film Bronx, déjà sorti sur Netflix en 2020 et qui se passait à Marseille, c'est dans la cité phocéenne que le réalisateur a posé ses caméras pour raconter en 6 épisodes une intrigue mêlant trafics de drogues, violents règlements de comptes et exploration du quotidien d'une équipe des Stups mené par le mystérieux Lyès (Tewfik Jallab).

Le casting est très solide, avec notamment Nicolas Duvauchelle, Florence Thomassin, Moussa Maaskri et la révélation Jeanne Goursaud. Pax Massilia sera à découvrir à parti du 6 décembre.

Pax Massilia ©Netflix

Par ailleurs à découvrir, une nouveauté venue de Belgique et des Pays-Bas, la série néerlandaise Knokke Off, qui plonge ses spectateurs, le temps d'un été sur la côte, dans les secrets et les perversions de la jeunesse dorée belge. Les dix épisodes de la première saison sont à découvrir à partir du 7 décembre.

