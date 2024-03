Netflix : les nouveautés films et séries du 4 au 10 mars 2024

On fait le point sur l'agenda Netflix pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, avec notamment le nouveau film de la star de "Stranger Things" Millie Bobby Brown, une série sulfureuse sur la plus grande star du porno, ainsi que la nouvelle création violente et déjantée de Guy Ritchie.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 4 au 10 mars

Pour cette nouvelle semaine du mois de mars 2024, l'attention du côté des nouveaux films se porte sur La Demoiselle et le dragon, un film d'action-fantasy sombre et angoissant réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. Après les deux films Enola Holmes, créations originales de Netflix, dans lesquels elle tenait le rôle-titre, Millie Bobby Brown porte La Demoiselle et le dragon et va devoir s'y débarrasser d'un dangereux dragon. Ce nouveau film sera à découvrir à partir du vendredi 8 mars.

La jeune actrice britannique, devenue star mondiale avec la série Stranger Things sur Netflix, devrait attirer les spectateurs en grand nombre pour ce nouveau film. La Demoiselle et le dragon est réalisé par le metteur en scène de 28 semaines plus tard et d'Intruders, sortis respectivement en 2007 et 2011.

Le pitch : Une jeune princesse est mariée de force au souverain du royaume rival. Elle découvre que pendant la saison des récoltes, le royaume effectue un drôle de rituel. Il sacrifie ses princesses à un dragon affamé. Cette année, la proie c'est elle.

Autre film ajouté au catalogue Netflix, et qui aligne un casting de stars : Monuments Men. Réalisé par George Clooney, il rassemble notamment Matt Damon, Cate Blanchett, Jean Dujardin et Bill Murray. À (re)voir à partir du 6 mars.

Tous les films mis en ligne sur Netflix du 4 au 10 mars

10 jours sans maman (06/03)

Le Chat potté 2 (06/03)

Monuments Men (06/03)

La Demoiselle et le dragon (08/03)

Netflix : les nouvelle séries mises en ligne du 4 au 10 mars

Ce sont les nouvelles séries Netflix qui sont à l'honneur cette semaine sur la plateforme, avec notamment deux créations ambitieuses qui arrivent : Supersex et The Gentlemen. La première est une série biopic librement inspirée de la vie et de la carrière de Rocco Siffredi, plus grande star masculine de l'industrie pornographique. De l'enfance modeste à la gloire mondiale de "Rocco", la mini-série Supersex se compose de 7 épisodes et est portée par Alessandro Borghi dans le rôle principal. Évidemment, on y compte une foule de scènes érotiques sulfureuses, mais la série aborde aussi d'autres aspects de la vie de l'acteur. Supersex arrive sur Netflix le 6 mars.

Supersex ©Netflix

La seconde grande nouveauté, The Gentlemen, est un petit événement. Il s'agit en effet de la première série de Guy Ritchie, cinéaste britannique à qui l'on doit notamment Snatch, Rocknrolla ou encore les films Sherlock Holmes. Pour cette série, en ligne le 7 mars, Guy Ritchie a décidé d'explorer l'univers créé pour le film du même nom sorti en 2020.

Le pitch : Quand Eddie, un aristocrate, hérite du domaine familial, il y découvre un énorme empire de la beuh... Et les exploitants n'ont aucune intention de l'abandonner !

Même idée et mêmes codes donc que ceux du film, pour une intrigue criminelle pleine de rebondissements et qui se déroule dans le milieu de l'aristocratie et des ultra-riches anglais. On y retrouve toute l'ironie et l'humour noir qui ont fait la popularité de Guy Ritchie. The Gentlemen compte notamment à son casting Theo James, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Vinnie Jones et Ray Winstone.

Toutes les séries mises en ligne sur Netflix du 4 au 10 mars

Supersex (06/03)

The Gentlemen (07/03)

The Signal (07/03)

