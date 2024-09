Netflix : les nouveautés films et séries du 16 au 22 septembre 2024, vous allez pleurer !

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui arrivent sur Netflix France la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Parmi les nouveaux films, il y a un des long-métrages les plus tristes de l'histoire du cinéma !

Netflix : les nouveaux films de la semaine

La semaine du 9 septembre, Netflix avait déjà fait plaisir à ses abonnés cinéphiles, avec notamment l'arrivée de Dune ce dimanche 15 septembre, ou encore du film Uglies, qui est déjà classé numéro 1 du Top 10.

Et on continue la semaine du 16 septembre, avec des nouveaux films qui arrivent sur la plateforme. Les larmes sont garanties devant Le Tombeau des Lucioles, qui sera en ligne dès ce lundi 16. Sorti en 1988, ce film d'animation raconte l'histoire tragique de Seita et Setsuko, un frère et une sœur qui tentent de survivre après la destruction de leur ville par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon.

Orphelins et livrés à eux-mêmes, ils luttent pour trouver de la nourriture et un abri, alors que la guerre continue de ravager leur pays. Ce film est un puissant récit sur les horreurs de la guerre, vu à travers les yeux innocents des enfants, et est encore considéré comme l'un des films les plus tristes du cinéma.

Toujours ce 16 septembre, Netflix mettra en ligne le film Reste un peu de et avec Gad Elmaleh, sorti au cinéma en novembre 2022. Dans cette comédie autobiographique, l'humoriste et acteur incarne son propre rôle, et met en scène une réflexion intime sur sa foi et son parcours spirituel. Le film raconte le retour de Gad en France après avoir passé plusieurs années aux États-Unis. À travers des interactions avec sa famille et son entourage, il explore ses questionnements sur la religion, notamment son attirance pour le catholicisme, alors qu’il vient d’une famille juive.

Le 20 septembre, Netflix mettra en ligne son film original Ses trois filles, porté par Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne et Carrie Coon. Présenté au Festival International du Film de Toronto, le drame explore les relations entre trois sœurs, en froid, alors qu'elles se rendent au chevet de leur père mourant, à New York.

Parmi les autres nouveautés, on retrouvera Asteroid City de Wes Anderson le 21 septembre, et le classique Pulp Fiction le 22 septembre.

Les nouveautés séries de la semaine

Côté séries, les amateurs d'histoires vraies sordides seront ravis de retrouver, le 19 septembre, la saison 2 de l'anthologie "Monstres", qui avait débuté avec la série Dahmer. Cette fois-ci, Netflix s'intéresse à une autre histoire vraie glaçante : celle de Lyle et Erik Menendez.

Ces deux frères américains ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Kitty Menendez, en 1989 à Beverly Hills. Leur procès a captivé l'Amérique dans les années 90, notamment en raison des révélations sur les abus qu'ils auraient subis de la part de leur père. La série explore à la fois les événements qui ont conduit au meurtre et le procès médiatique qui a suivi, plongeant ainsi dans une nouvelle tragédie criminelle.

Autre série très attendue qui arrive cette semaine sur Netflix : Twilight of the Gods. Cette série d'animation imaginée par Zack Snyder qui sera disponible le 19 septembre, est une relecture des mythes nordiques, à travers une histoire centrée sur une femme en quête de vengeance.