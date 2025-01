Netflix : les nouveautés films et séries du 20 au 26 janvier 2025

Netflix poursuit son début d’année avec une nouvelle semaine riche en ajouts variés. Entre comédies cultes, thrillers haletants et nouvelles séries très attendues, la plateforme propose un programme alléchant. Cette semaine, la nouvelle série française "Super Mâles", signé Noémie Saglio, et la saison 2 de "The Night Agent" font partie des têtes d’affiche à ne pas manquer.

Netflix : les nouveaux films attendus cette semaine

Netflix continue d'enrichir son catalogue des nouveautés de janvier 2025 avec une sélection de films qui saura plaire à tous les publics. Cette semaine, les amateurs de cinéma français pourront redécouvrir deux comédies cultes signées Etienne Chatiliez, La vie est un long fleuve tranquille et Le Bonheur est dans le pré, qui restent des références incontournables du patrimoine cinématographique hexagonal.

Côté plus sombre et intense, le thriller haletant The Sentinel, porté par Michael Douglas et Kiefer Sutherland promet une montée d'adrénaline à travers une quête de vengeance où la tension ne cesse de monter. Enfin, Au-delà des vagues, un drame psychologique, pourrait créer la surprise. Ce film porté par Nadine Labaki nous plonge dans l'histoire d'une famille isolée sur une île déserte, qui cherche à survivre, tout en découvrant des secrets bien enfouis sur leur passé.

L'agenda des nouveaux films

La vie est un long fleuve tranquille (22/01)

Le Bonheur est dans le pré (22/01)

The Sentinel (23/01)

Au-delà des vagues (24/01)

Netflix : les nouveautés séries attendues cette semaine

Cette semaine, Netflix propose également deux séries très attendues qui s’annoncent comme des temps forts du mois. On commence avec la saison 2 de la série The Night Agent. Le thriller d’espionnage revient avec une deuxième saison palpitante après le succès de la première. Adaptée du roman de Matthew Quirk, la série suit Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agent du FBI impliqué dans une conspiration menaçant la sécurité nationale.

Dans cette nouvelle saison, Peter est contraint de quitter son poste pour plonger dans une nouvelle enquête aux enjeux encore plus grands. Avec une intrigue rythmée et une tension omniprésente, The Night Agent s’impose comme un incontournable pour les amateurs de thrillers politiques.

Côté français, on découvrira la série Super Mâles signée Noémie Saglio, qui est derrière les succès comme Plan Cœur et Connasse. La série explore avec humour les questionnements masculins à l’ère de l’égalité des sexes. Adaptée de la série espagnole Machos Alfa, Super Mâles suit quatre quadragénaires confrontés aux évolutions sociétales, entre crises de virilité et remise en question de leurs privilèges. Avec un casting composé de Manu Payet, Guillaume Labbé et Antoine Gouy, la série promet des situations cocasses et des dialogues percutants.