Netflix : les nouveautés films et séries du 9 au 16 décembre 2024

Cette semaine, Netflix enrichit son catalogue avec une programmation variée et captivante, mêlant blockbusters, grands classiques et séries ambitieuses. Voici les sorties à ne pas manquer pour vos soirées d’hiver.

Les nouveaux films à découvrir cette semaine sur Netflix

Netflix met à l’honneur des productions très attendues et des œuvres qui ont marqué le cinéma. Parmi les blockbusters, Spider-Man : No Way Home en version longue débarque le 15 décembre, offrant des scènes inédites et prolongées pour les fans du tisseur de toile. Ce film plonge le spectateur dans une aventure multiverselle où des visages familiers des précédentes franchises Spider-Man refont surface.

Dans la même veine, Terminator : Dark Fate et RoboCop seront également disponibles le 15 décembre, promettant action et nostalgie avec ces deux monuments du cinéma de science-fiction. Ready Player One (14/12), réalisé par Steven Spielberg, propose une aventure futuriste immersive où réalité virtuelle et quête épique se mêlent à merveille.

Côté nouveautés originales, Carry-On (13/12) est une production Netflix à ne pas manquer. Ce thriller haletant met en scène un agent de sécurité aéroportuaire confronté à une situation explosive lorsqu'il est forcé de laisser passer une cargaison suspecte. Avec Taron Egerton dans le rôle principal, ce film promet tension et suspense.

Les amateurs de récits touchants apprécieront Rémi sans famille (09/12), une adaptation pleine d’émotions du classique de la littérature française, ainsi que Reviens-moi (15/12), un drame poignant explorant les conséquences d’un mensonge dévastateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour un soupçon de magie et de nostalgie, Spirit, l’étalon des plaines (16/12) ravira petits et grands.

L'agenda des nouveautés :

Les nouvelles séries cette semaine sur Netflix

Côté séries, cette semaine marque l’arrivée de productions variées qui méritent toute votre attention. Cent ans de solitude : Partie 1 (11/12), l’adaptation tant attendue du roman culte de Gabriel García Márquez, fait ses débuts sur Netflix. Cette saga explore l’histoire complexe et poétique de la famille Buendía dans le village fictif de Macondo, mêlant réalisme magique et drames humains.

Le Rugby aux tripes : Vaincre ou mourir (10/12) est une plongée dans le monde du rugby, où rivalités, défis sportifs et passion se rencontrent. Une série idéale pour les amateurs de sport et d’histoires inspirantes.

Autre ajout notable, Derrière la façade (12/12), une série intrigante qui explore les secrets cachés derrière des apparences trompeuses avec Lisa Kudrow, et La Palma (12/12), une production originale offrant une perspective captivante sur des vies entrecroisées dans un cadre paradisiaque.

Les fans de séries réconfortantes pourront également se réjouir de l’arrivée de l’intégrale de Parenthood (15/12), une série dramatique qui suit les hauts et les bas d’une grande famille, entre moments d’émotion et éclats de rire.

