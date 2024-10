Netflix : découvrez toutes les nouveautés films et séries du mois de novembre 2024

Découvrez tous les nouveaux films et toutes les nouvelles séries ajoutés sur Netflix en ce mois de novembre 2024. Il y aura notamment la très attendue saison 2 de la série Arcane, la série sur le monde du MMA signée Franck Gastambide, ainsi que des films récents ajoutés en masse. À vos agendas !

Les nouveautés films de novembre 2024 sur Netflix

Après les nouveautés d'octobre 2024 qui nous avaient fait frissonner, le mois de novembre sur Netflix se dévoile enfin avec son lot de nouveaux films !

Concernant les films originaux Netflix, on notera l'arrivée de plusieurs longs-métrages : le film d'action français GTMAX, par le producteur de Balle perdue et AKA, qui se déroule dans le milieu du motocross.

La bande-annonce :

On notera aussi l'arrivée du film original Netflix The Piano Lesson, adapté de la pièce de théâtre éponyme d'August Wilson, et mis en scène par Malcolm Washington. Au casting, on retrouve Samuel L. Jackson, John David Washington, ou encore Ray Fisher.

Le film se déroule en 1936, à Pittsburgh, après la Grande Dépression, et explore les tensions au sein d'une famille afro-américaine autour d'un piano ancestral qui porte des sculptures représentant leurs ancêtres. Ce piano, symbole de leur héritage, devient la source d'un conflit lorsque deux membres de la famille ont des visions opposées pour son avenir : l’un souhaite le vendre pour améliorer sa situation financière, tandis que l’autre veut le préserver comme un hommage à leur histoire familiale.

Enfin, on pourra retrouver le film d'animation Ellian et le Sortilège, le nouveau long-métrage de Skydance Animation, réalisé par Vicky Jenson (Shrek). Disponible le 22 novembre, le film est une aventure épique familiale qui raconte l'histoire d’Ellian, une jeune princesse qui doit affronter un sort mystérieux pour sauver sa famille et son royaume.

Les premières images :

On notera également le grand final de L'Attaque des Titans (en deux parties) qui sera disponible le 1ᵉʳ novembre.

Concernant les autres nouveautés récentes, on pourra découvrir Yannick de Quentin Dupieux avec Raphaël Quenard, le film d'horreur Le Dernier Voyage du Demeter, ou encore Cry Macho de Clint Eastwood.

Films ajoutés au catalogue en novembre 2024 :

A Farewell for Lilí (01/11)

L'Attaque des Titans : Saison finale Partie 1 (01/11)

L'Attaque des Titans : Saison finale Partie 2 (01/11)

Méchant Menteur (01/11)

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - Arc de l’entraînement des Piliers (01/11)

Fall (01/11)

Hellboy (01/11)

Janji Darah (01/11)

Katie (01/11)

Kingsglaive: Final Fantasy XV (01/11)

Last Action Hero (01/11)

Man of Tai Chi (01/11)

Masha et Michka : La légende des 12 mois (01/11)

Les Rebelles de la forêt 3 (01/11)

Les Rebelles de la forêt 4 (01/11)

OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (01/11)

OSS 117 : Rio ne répond plus (01/11)

Pattaya (01/11)

Terra Willy : Planète inconnue (01/11)

Le Dernier des Mohicans (01/11)

Le Beau-père (01/11)

Tokyo Ghoul (01/11)

Tokyo Ghoul √A (01/11)

Tokyo Ghoul: Jack (01/11)

Tokyo Ghoul: Pinto (01/11)

Tokyo Ghoul (01/11)

Yannick (02/11)

Many Saints of Newark : Une histoire des Soprano (03/11)

Légendes vivantes (04/11)

Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy (04/11)

Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur (04/11)

Qui c'est les plus forts ? (06/11)

Mise à l'épreuve (07/11)

Mise à l'épreuve 2 (07/11)

Alita: Battle Angel (08/11)

Jurnal Risa (08/11)

Like a Boss (08/11)

Fais confiance au vent (09/11)

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée (10/11)

Cry Macho (10/11)

My Boo (11/11)

Love in Contract (11/11)

Monster High : Un lycée pas comme les autres (14/11)

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn (14/11)

Un/Happy For You (15/11)

13 Hours (15/11)

Rédemption (15/11)

Kaiji (15/11)

Mon histoire (16/11)

Little Italy (16/11)

Madagascar (16/11)

Madagascar 2 (16/11)

Les Pingouins de Madagascar : Le film (16/11)

Sisters (16/11)

The Hunt (16/11)

Zero Dark Thirty (17/11)

Santa & Cie (17/11)

Voisin contre voisin (19/11)

GTMAX (20/11)

The Merry Gentlemen (20/11)

Kung Fu Panda (20/11)

Kung Fu Panda 3 (20/11)

Very Bad Dads (22/11)

Very Bad Dads 2 (22/11)

Ellian et le Sortilège (22/11)

JOY (22/11)

The Piano Lesson (22/11)

Le Dernier Voyage du Demeter (23/11)

Mystic River (23/11)

L'Ascension (24/11)

Les Filles du docteur March (25/11)

City Hunter : Bay City Wars (25/11)

City Hunter : Complot pour 1 million de dollars (25/11)

Sang froid (25/11)

Million Dollar Baby (25/11)

Rendez-vous chez les Malawas (25/11)

Our Little Secret (27/11)

Un crime dans la tête (29/11)

Le Noël royal de Bella (29/11)

Un souvenir de Noël (29/11)

La Romance entre dans la danse (29/11)

Un message pour Noël (30/11)

KonoSuba : God's Blessing on This Wonderful World! (30/11)

Super Bourrés (30/11)

Les nouveautés séries de novembre 2024 sur Netflix

Du côté des séries, deux séries font leur grand retour en novembre, la suite de : Outer Banks saison 4 avec des nouveaux défis pour les Pogues, la très attendue saison 2 de la série animée Arcane et une série française signée Franck Gastambide sur le milieu du MMA : La Cage.

Séries ajoutées au catalogue en novembre 2024 :