Netflix : les nouveautés films et séries à voir du 10 au 16 juin 2024

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries arrivent sur Netflix la semaine du 10 au 16 juin 2024 avec l'ajout d'un film One Piece très apprécié des fans, et la deuxième partie de la saison 3 de la série "La Chronique des Bridgerton".

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 10 au 16 juin Après une première semaine placée sous le signe des requins, avec notamment l'arrivée du film Sous la Seine qui connaît un gros succès à travers le monde, il est temps de commencer une nouvelle semaine sur Netflix avec son lot de nouveautés. Alors quels nouveaux films débarquent sur la plateforme entre le lundi 10 et le dimanche 16 juin 2024 ? On commence avec une arrivée qui fera plaisir aux fans de la saga One Piece avec la mise en ligne de One Piece Film : Red sorti au cinéma en août 2022, et qui débarque sur Netflix ce mardi 11 juin. Quinzième long-métrage de la saga, le film se concentre sur un nouveau personnage, Uta, qui est une chanteuse renommée et la fille du légendaire pirate Shanks. Les événements se déroulent autour d'un grand concert où Uta révèle un secret qui pourrait bouleverser le monde des pirates. Les Chapeaux de Paille, dirigés par Luffy, se retrouvent impliqués dans une aventure remplie de musique, de mystères et de combats épiques. Toujours côté anime, le film Ultraman : Rising sera proposé aux abonnés Netflix le 14 juin. Le film suit Ken Sato, un joueur de baseball superstar qui retourne au Japon pour devenir le dernier héros à porter le manteau d'Ultraman. Mais ses plans tournent mal lorsqu'il est contraint d'élever un monstre kaiju nouveau-né, qui n'est autre que la progéniture de son plus grand ennemi. Enfin, trois nouveaux ajouts sont annoncés par Netflix pour cette semaine : la comédie T'as pécho ? avec Ramzy Bedia arrivera le 11 juin, le film déjanté Crazy Bear sera ajouté le 15, et le drame Nos étoiles contraires rejoindra le catalogue ce même jour. Les nouveautés séries Côté séries, la grosse nouveauté de la semaine est l'arrivée de la très attendue partie 2 de la troisième saison de La Chronique des Bridgerton. Les nouveaux épisodes seront mis en ligne le 13 juin. Pour les amateurs de vélo, la deuxième saison de la série documentaire Tour de France : au cœur du peloton arrivera le 11 juin. Et dernière nouveauté qui pourrait créer la surprise : Doctor Climax, une nouvelle série venue de Thaïlande, qui sera ajoutée le 13 juin. Le pitch : Dans les années 70, un dermatologue thaïlandais éveille toute une population à la sexualité en devenant Dr Climax, un journaliste bien décidé à briser les tabous.