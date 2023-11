Zoé Marchal (Nouveaux riches) : "J'aurais kiffé voir ça quand j'avais 18 ans et pas du tout confiance en moi"

La comédie de Julien Royal "Nouveaux riches", disponible sur Netflix depuis le 17 novembre, est un véritable carton, solidement installé à la première place du Top 10 films. Une excellente surprise, portée par un formidable duo de comédiens composé de Zoé Marchal et Nassim Lyes. Ils nous ont raconté ce film et ses coulisses : la scène la plus drôle à tourner, les cascades et les blessures, les improvisations et les caméos, la possibilité d'une suite... Rencontre.

Nouveaux riches, une comédie unique en son genre

Après la série et le film En passant pécho, Julien Royal a réalisé Nouveaux riches, écrit avec Nassim Lyes. Dans le paysage du cinéma comique français, cette comédie complètement déjantée occupe une place à part. Loin des facilités et des clichés qui sont trop souvent le terreau des comédies populaires, Nouveaux riches a choisi la difficulté : mêler à une romance improbable des séquences d'action violentes, mitrailler l'audience à coups de vannes et de punchlines hilarantes, s'autoriser un petit taquet à Netflix - à la production et à la distribution du film -, développer un personnage féminin comme on en voit trop rarement...

On passe avec Nassim Lyes et Zoé Marchal en revue cette comédie, déjà très haut dans le classement des plus belles surprises de l'année.

Quand un mytho rencontre une fille pas comme les autres

Nassim Lyes : Je joue le rôle de Youssef Bouahzizi, qui est un arnaqueur et mytho professionnel. Youss pense que le bonheur est dans l'argent et la beauté, et n'est donc attiré que par des femmes belles et riches. Il va rencontrer Stéphanie qui n'est pas du tout dans ces critères, mais il va découvrir qu'elle a investi dans la cryptomonnaie et est donc potentiellement riche. Il va donc essayer essayer de récupérer une partie de cet argent pour reconquérir son ex, la "belle", et éponger ses dettes. Sauf que l'amour va venir mettre son petit grain de sel dans tout ça...

Zoé Marchal : Stéphanie est une fille qui n'en a rien à foutre du regard des autres et s'assume telle qu'elle est. Et donc complètement différente du style du personnage de Nassim. C'est une ancienne championne de lutte, qui a fait du sport, et maintenant vit sa vie comme elle en a envie. Moi, j'aurais kiffé voir ce genre de films avec une fille comme ça, quand j'avais 18 ans et que je n'avais pas du tout confiance en moi.

Bon, j'ai toujours pas trop confiance en moi aujourd'hui, mais un peu plus quand même (rires). Ce que je veux dire, c'est que dans ma jeunesse, mis à part dans "La Vie d'Adèle", avec cette fille qui ne s'habille pas, ne se maquille pas... Je suis un peu comme ça aussi, je parle un peu comme un mec, ce sont des choses qui à un moment m'ont fait sentir mal dans ma peau. Donc interpréter une fille comme ça, qui à la base ne rentre pas dans les critères du mec en face d'elle, c'est un beau message.

Nouveaux riches ©Netflix

Nassim Lyes : Zoé a aussi pris 10kg, parce qu'on voulait que ce personnage ait un petit bide. Et ce n'est pas forcément simple, parce que les images restent. Même si c'est du cinéma, on est dans une société où les gens se lâchent très facilement, sur des réseaux comme Twitter par exemple, donc c'est assez courageux ce qu'elle a fait. Et la cause est belle, c'est pour que des jeunes filles puissent se retrouver en Stéphanie et se dire : "c'est aussi ça être une meuf stylée". C'est pas parce que tu n'es pas dans les critères de beauté courants que tu n'es pas stylée, au contraire !

Un duo explosif et joyeux

Zoé Marchal : Nassim et Julien avaient une bonne base de scénario, très drôle. On a beaucoup travaillé en préparation donc on a pu changer du texte, et Nassim est capable de rentrer ce qu'il faut dans une seule prise, donc sur celles qu'il reste on peut s'éclater, sortir de l'impro.

Nassim Lyes : Toi t'as fait pas mal d'impro, notamment sur la scène de réveil...

Zoé Marchal : Ah oui, il y a une belle impro là... (rires)

Nassim Lyes : le pet qu'on entend, c'était totalement organique ! (rires)

Zoé Marchal : J'avoue, j'étais vraiment dans le personnage.

Je viens d'avoir un flash. Quand on était dans le van avec Zoé, pour la course-poursuite, on ne faisait que rigoler. Julien nous gueulait dessus, "arrêtez, on n'a plus beaucoup de temps !". Cette scène finale était très drôle, et difficile à rentrer parce qu'on était dans une telle énergie... On n'arrêtait pas de rire.

De la grande bagarre

Zoé Marchal : J'ai eu des crampes de fou, et Nassim lui s'est fait des petites blessures.

Nassim Lyes : Oui, une entorse du pouce, et un écrasement des phalanges. Je voulais faire toutes mes cascades tout seul, donc il y a des petits accidents. J'ai été doublé une fois. Je me suis blessé au pouce lors du premier jour de tournage de la scène de poker, et quand Kenza Fortas me tire dessus avec le fusil à pompe, je dois faire un petit saut de biche. Comme il ne fallait pas que j'atterrisse sur ma blessure, c'est ma doublure, Jamel Blissat, un super cascadeur, qui a assuré cette scène.

Zoé Marchal : C'était un vrai challenge de faire rire, procurer des émotions, et faire toutes ces cascades. J'ai pas l'habitude, je ne fais pas beaucoup de sport en vrai, donc c'était deux mois de préparation très intense.

Nouveaux riches ©Netflix

Des caméos prestigieux

Nassim Lyes : C'était cool, et pour la plupart ce sont aussi des amis dans la vie. On les a pas pris pour leurs noms, mais parce qu'ils étaient légitimes pour la scène, que c'était les meilleurs pour ces moments. Il y a d'ailleurs certains caméos qui n'ont pas été montés, ils étaient géniaux mais c'est la loi du montage. Des gens comme Julie Gayet, Fary, Ragnar le breton... On n'a pas pu les garder mais on fera peut-être un petit bonus, un petit montage des meilleurs scènes coupées !

Pour Guillaume Canet, je me disais quand même... Ce jour-là, on avait deux heures supplémentaires à faire, je me suis dit, "j'espère qu'il va pas mal le prendre..." Et pas du tout, hyper agréable, hyper investi, très content d'être là. Et puis Panayotis aussi, pareil !

Un réalisateur exigeant

Nassim Lyes : Comme je suis à l'écriture de Nouveaux riches avec Julien, notre objectif était : être drôle quand il faut l'être, être touchant quand il faut l'être, et c'est difficile d'être quand t'as la coupe de Bozo le clown et que tu dis des noms de chèvre qui ne veulent rien dire... C'était un défi, et je suis très fier du film parce que je pense que tous ensemble on a réussi ça.

Zoé Marchal : Pour moi, la qualité première de Julien, c'est que c'est un très bon directeur d'acteurs. Il nous a aiguillés avec Nassim, et bien cassé les c******s aussi parfois. Parce que pour nous c'est juste des petits trucs, des petits mots, des petites phrases, et finalement il avait tellement raison de nous pousser à bout ! Il nous a mis en puissance à chaque fois, c'est vraiment un super directeur d'acteurs, et c'est très rare de tourner avec des gens qui savent à ce point ce qu'ils veulent.

Nouveaux riches ©Netflix

Nassim Lyes : Julien sublime ses acteurs, et son autre qualité c'est qu'il est très fort en comédie, dans le rythme qu'il faut trouver. La comédie c'est très, très précis, c'est l'exercice le plus dur, parce que tu as un retour direct. Si ta vanne ne marche pas et que personne ne rigole, c'est un flop, et là où Julien est fort c'est qu'il nous connaît bien et donc il arrive à tirer le maximum de nos capacités. Il t'amène à 300%.

Mais c'est vrai qu'il peut être vraiment chiant, à dire "non" ! Je me souviens que pour la scène sur la place des Vosges, je suis en chemise, c'est l'hiver et il doit faire 1°C, on pensait qu'avec Zoé on avait "tué" la scène, et Julien me disait : "non mais t'es un peu éclaté là ?". Il me l'a fait refaire...

Zoé Marchal : Mais quelle horreur...

Nassim Lyes : Sans mentir... 21 fois ? J'en pouvais plus. Il me faisait : "Non mais c'est un petit truc, je te connais, tu peux aller le chercher", et à la 21e prise : "Voilà ! C'est bon, coupez !" (rires). Et oui, quand je le vois au montage, je lui dis "oui je ferme ma g***e, t'avais raison." Il est très fort pour ça, dans la comédie c'est vraiment un des meilleurs directeurs d'acteurs sur le marché !

Une suite à Nouveaux Riches ?

Nassim Lyes : on est évidemment fermés à rien. D'autant plus que la fin reste ouverte, Youss ne sait toujours pas si Stéphanie s'est foutue de lui ou pas ! Ça ouvre pas mal de possibilités, alors pourquoi pas ? J'ai adoré tourner avec Zoé, notre duo fonctionne très bien dans le film, et les duos mec-fille ne sont jamais simples. On a créé une complicité, je ne sais pas ce que tu en penses toi...

Zoé Marchal : Ce serait trop bien, et ce serait avec plaisir !