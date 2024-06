Netflix : ce thriller d'action oublié avec Mark Wahlberg fait un carton

Tout juste ajouté au catalogue Netflix, le thriller policier "Quatre frères" grimpe dans le Top 10 France et s'est installé sur le podium. Un film sombre et violent, avec un casting royal mené par Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg emmène ses frères au sommet sur Netflix

Sorti dans les salles en 2005, Quatre frères mérite sans doute mieux que l'accueil un peu blasé qu'il a reçu à l'époque. Preuve en est avec son addition au catalogue Netflix. Ajouté samedi 8 juin sur la plateforme, il a très vite intégré le Top 10 Films en France et en occupe la 3e place actuellement, entre Taken 3 et Taken du vétéran et boss de l'action Liam Neeson.

Lorsque leur mère adoptive, Evelyn Mercer, est abattue dans un braquage de supérette, quatre frères jusque-là dispersés se réunissent pour la venger et prendre à leur manière les choses en mains. Défiant la police, ils commencent à fouiller de fond en comble leur vieux quartier de Détroit, cherchant les responsables de la mort de leur mère.

Du talent devant et derrière la caméra

Le casting de Quatre frères est constitué, autour de sa star Mark Wahlberg, de jeunes talents en pleine ascension pour incarner ensemble ces quatre frères adoptifs. Mark Wahlberg est Bobby, ancien joueur de hockey devenu un criminel, le rappeur et acteur André Benjamin est Jeremiah, père de famille qui bosse dans la construction, et Tyrese Gibson est Angel, ancien Marine reconverti en arnaqueur. Enfin, le cadet de cette fratrie pas comme les autres, l'aspirant musicien Jack, est incarné par Garrett Hedlund. On note face à eux la présence notamment de Terrence Howard, Chiwetel Ejiofor et Sofia Vergara.

Tout ce joli casting assure des performances solides dans un film qui décide d'aller au bout de son idée. Quatre frères, dont lequel on sent l'influence de la blaxploitation, est en effet réalisé par John Singleton, premier réalisateur afro-américain à être nommé à l'Oscar du Meilleur réalisateur pour Boyz'n the Hood en 1992, et plus jeune réalisateur de l'histoire du cinéma à être nommé à cette distinction.

Pour John Singleton, déterminé à dénoncer le racisme et explorer l'histoire de la masculinité afro-américaine dans ses films, Quatre frères est l'occasion parfaite d'offrir un divertissement haletant comme une chronique perspicace de la société américaine par une plongée dans la ville de Detroit, dans sa violence, sa corruption et sa précarité.

Ainsi, Quatre frères est aussi brutal que très généreux dans les nombreux thèmes qu'il aborde, et est à (re)découvrir sans hésiter pour retrouver le plaisir de ces films policiers d'action des années 2000 qui ne retenaient pas leur ambition, comme l'était aussi, par exemple, Training Day.