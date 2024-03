Netflix : Robin Williams soigne Robert De Niro dans ce film que tout le monde a oublié

Film méconnu et au second plan des filmographies de Robert De Niro et Robin Williams, "L'Éveil" vient d'arriver sur Netflix. Un drame émouvant inspiré d'une histoire vraie, et dans lequel le duo d'acteurs brille.

L'Éveil, une histoire vraie

En 1990, après le grand succès de son deuxième long-métrage Big, l'actrice devenue réalisatrice Penny Marshall réunit Robert De Niro et Robin Williams pour porter le drame L'Éveil. Au scénario, Steven Zaillian adapte les mémoires d'Oliver Sacks. Celui-ci était un médecin et neurologue qui a travaillé dans les années 1960 sur des remèdes pour des patients atteints de catatonie, survivants d'une épidémie d'encéphalite léthargique survenue dans les années 1920.

L'Éveil est ainsi un récit inspiré directement de cette histoire vraie. Il se déroule en 1969 avec Robin Williams dans le rôle du docteur Malcolm Sayer et Robert De Niro dans le rôle de Leonard Lowe, un patient dans un état végétatif depuis des décennies.

Deux acteurs au sommet

Le film de Penny Marshall ne brille pas par sa photographie ou sa mise en scène, on ne peut plus conventionnelle. Mais il se distingue par la formidable performance de ses deux comédiens principaux. À l'époque, Robert De Niro est déjà un acteur consacré. Titulaire de deux Oscars pour Le Parrain 2 et Raging Bull, il est au sommet avec Les Affranchis de Martin Scorsese, sorti quelques mois avant L'Éveil. Robin Williams a quant à lui été nommé deux fois à l'Oscar du Meilleur acteur, en 1988 pour Good Morning, Vietnam et Le Cercle des poètes disparus en 1990.

Robert De Niro se distingue tout particulièrement dans L'Éveil, dans un rôle aux antipodes de ceux qui l'ont rendu célèbre. Le traitement du docteur Sayer "l'éveille", et il doit donc transmettre l'innocence et la simplicité apparente d'un homme qui n'a pas bougé ni vraiment communiqué pendant 30 ans, ainsi que sa joie inédite de vivre presque normalement. Puis rendre la douleur et les terribles effets secondaires occasionnés par ce traitement expérimental... Avec Robin Williams, il forme ainsi un duo touchant, où une profonde amitié se crée entre un patient et un soignant ultra-investi et bienveillant.

Pour leur performance respective dans L'Éveil, Robert De Niro obtient sa 4e nomination à l'Oscar du Meilleur acteur en 1991, et Robin Williams sa 6e nomination au Golden Globe du Meilleur acteur.

Quand Robin Williams faisait rire Robert De Niro

Pas vraiment connu pour ses sourires, Robert De Niro enlève donc dans L'Éveil son masque de dureté et de noirceur pour faire sourire et briller les yeux de son personnage. Mais il l'enlève aussi dans les coulisses du film, où Robin Williams le fait rire aux éclats, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Robin était très drôle sur le plateau. Il se concentre aussi, il est très sérieux dans ce qu'il fait, mais en même temps il plaisante tout le temps entre les prises, et faire un film c'est beaucoup attendre (entre les prises, ndlr) ! Et c'est quelque chose, il est vraiment surprenant et très drôle.

Et s'il fallait encore une preuve du génie de Robin Williams, réussir à faire rire Robert De Niro en est une éclatante !