Netflix : ce Black Mirror à la française va vous couper l'envie d'utiliser votre smartphone

Le film Selfie, désormais disponible sur Netflix France, explore avec humour et ironie les dérives de notre société hyperconnectée à la manière de la série "Black Mirror". À travers cinq histoires entrecroisées, cette comédie satirique met en lumière la dépendance aux réseaux sociaux et à la technologie et offre un regard à la fois drôle et critique sur l'impact des écrans dans nos vies. Au casting, on retrouve notamment Blanche Gardin, Manu Payet et Elsa Zylberstein.