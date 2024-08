Netflix : assassiné par la critique, ce film français est tout proche d'une performance historique

Avec bientôt 100 millions de visionnages complets sur Netflix, le film de requins français "Sous la Seine" est entré dans l'histoire de la plateforme, et pourrait même y devenir le film non-anglophone le plus vu !

Le tsunami Sous la Seine

Peut-il le faire ? Ce film aussi critiqué qu'il était attendu, va-t-il devenir le plus grand succès de l'histoire de Netflix pour un film non-anglophone ? Alors qu'il n'a pas encore atteint ses 91 premiers jours de diffusion, période au terme de laquelle la mesure officielle s'arrêtera, Sous la Seine de Xavier Gens n'est plus très loin de devenir le film Netflix en langue non-anglophone le plus vu de la plateforme.

En effet, depuis sa diffusion mondiale le 5 juin 2024, le film de requins porté par Bérénice Bejo et Nassim Lyes cumule 99,9 millions d'Équivalents Visionnages Complets, calculés sur 173,1 millions d'heures visionnées, ce qui le place à la 2e place du Top 10 all time des films non-anglophones. Une performance historique pour un film français, puisque dans ce Top 10 le cinéma français ne compte autrement qu'AKA, thriller d'action avec Alban Lenoir qui se positionne à la 6e place avec 60,9 millions d'EVCs.

Sous la Seine a donc fait fi des critiques majoritairement assassines qui ont accompagné son apparition sur la plateforme. En cause, une crédibilité scientifique plus que douteuse, des performances sur-jouées d'un casting pourtant talentueux, une absence de choix entre le survival au premier degré et la comédie horrifique, le tout dans un fatras d'incohérences et de caricatures... Mais finalement, rien qui n'a braqué le public mondial, passionné par cette histoire de requins qui prennent leurs quartiers dans la Seine et terrorisent la capitale. Il fait ainsi toujours partie des films non-anglophones les plus regardés, actuellement à la 7e place du Top 10 mondial hebdomadaire.

Les requins plus forts que Troll ?

Actuellement 2e film non-anglophone le plus vu de l'histoire de la plateforme de streaming, Sous la Seine nage vite dans le sillage de Troll, autre film de créature, norvégien celui-ci, qui est Top 1 depuis sa diffusion en décembre 2022 avec 103 millions d'EVCs comptabilisés sur ses 91 premiers jours de diffusion.

Il reste ainsi encore un bon paquet de jours à Sous la Seine, mis en ligne début juin, pour accumuler un peu plus de 3 millions d'EVCs et dépasser Troll, pour devenir Top 1. Réponse donc au début du mois de septembre. Qu'il parvienne ou non à dépasser Troll, la performance est déjà excellente et historique pour Sous la Seine, et devrait rester un bon bout de temps le plus grand succès d'un film français sur Netflix.