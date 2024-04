Netflix : ce thriller poignant cartonne et s'installe au sommet du Top 10

Arrivé sur Netflix sur la pointe des pieds, le thriller dramatique "Stolen" a pris la première place du Top 10 Films en France. Focus sur ce premier long-métrage réussi et cette invitation à un voyage aussi haletant que captivant dans le Grand Nord.

La surprise Netflix venue du froid

On trouve actuellement dans le Top 10 Films de Netflix Taxi 5 de Franck Gastambide, la nouveauté Woody Woodpecker : Alerte en colo, ou encore le documentaire Les Vérités de Jennifer. Mais surtout, à la première place, le thriller dramatique suédois Stolen, tout récemment ajouté.

Adapté du best-seller du même nom d'Ann-Helén Laestadius publié en 2022, Stolen raconte l'histoire d'Elsa, une jeune femme du nord de la Suède qui décide d'agir, frustrée de l'inaction de la police locale quand un homme commence à abattre les rennes de la communauté indigène Sámi. Alors que la police catégorise ces crimes en vols de bétail, Elsa, traumatisée dans son enfance par le meurtre brutal d'un renne, va tout faire pour que ces actes de braconnage soient reconnus comme des crimes de haine envers la communauté Sámi.

Une histoire inspirée de faits réels

Stolen est mis en scène par Elle Márjá Eira, issue elle-même de la communauté Sámi et qui dirige l'actrice principale Elin Kristina Oskal, elle aussi Sámi. Il s'agit du premier long-métrage de la réalisatrice, et des débuts à l'écran de l'actrice. Si Stolen est une fiction, il s'inspire néanmoins de faits réels et propose une représentation très fidèle de la vie quotidienne de la communauté Sámi.

Elsa (Elin Kristina Oskal) - Stolen ©Netflix

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Ajouté le 12 avril au catalogue des films Netflix, Stolen a donc vite grimpé le Top 10 pour s'emparer de la première place. Actuellement, il est le 4e film Netflix le plus regardé dans le monde, mais pourrait encore progresser dans le classement global. Une jolie performance pour l'industrie cinématographique suédoise, dont les productions restent traditionnellement très nichées.

Un thriller émouvant et "local"

Au-delà de son intrigue policière, bien menée mais sans innover dans le genre, Stolen se fait remarquer pour sa photographie et le soin apporté aux détails de la culture Sámi. Une culture locale dans laquelle l'élevage de rennes est central. Ainsi, Stolen est très beau dans ses images. Mais il l'est aussi dans son intention de réconcilier l'humain à la nature en magnifiant celle-ci.

Et en effet, le spectateur se laisse agréablement enivrer par les paysages fantastiques du Grand Nord, les troupeaux, tout autant qu'il est sensibilisé à la xénophobie et la maltraitance animale.