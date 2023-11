Suite au succès de "Nouveaux riches", ce film explose les recherches Netflix

Avec les succès sur Netflix de "Nouveaux riches", le premier long-métrage de Julien Royal, la comédie "En passant pécho", déjà avec Nassim Lyes à l'écriture et devant la caméra, fait partie des programmes les plus recherchés.

En passant pécho, premier film de Julien Royal

Un succès va-t-il en créer un autre ? C'est la tendance pour En passant pécho, le précédent long-métrage de Julien Royal, réalisateur de Nouveaux riches, avec son acteur fétiche et collaborateur Nassim Lyes. En effet, si on navigue sur l'accueil de Netflix, on trouve la catégorie "Les plus recherchés", qui mélange les séries et les films actuellement les plus demandés sur la plateforme de streaming. Et dans cette catégorie, on remarque donc En passant pécho, qui est disponible sur Netflix depuis février 2021.

En passant pécho ©Netflix

Avant Nouveaux riches, toujours très haut dans le Top 10 Films depuis son ajout le 17 novembre, Julien Royal et Nassim Lyes ont donc écrit le long-métrage En passant pécho, inspiré de leur web-série du même nom, avec Nassim Lyes et Hedi Bouchenafa dans les rôles principaux. Le premier est Cokeman et le second est Hedi, soit les deux pires dealers de Paris, et ensemble ils vont essayer de faire affaire avec le futur beau-frère d'Hedi, Arsène (Fred Testot), un riche industriel lui-même trafiquant de drogue.

Un stoner movie à la française

Tout ce qui fait le succès de Nouveaux riches est déjà là, en germe, dans En passant pécho. Un humour débridé, porté notamment par un Nassim Lyes d'une énergie démente et qui passe la majorité du film en slip et manteau de fourrure. Ça se vanne, ça crie et ça se tape fort, et le casting est extrêmement solide. En effet, en plus de Nassim Lyes et Hedi Bouchenafa, on compte, en vrac et entre autres, Julie Ferrier, Vincent Desagnat, Hakim Jemili et Charlotte Gabris, Julien Courbey, Jonathan Lambert, ou encore Kemar, Bun-hay Mean et Brahim Bouhlel.

Inventif, régressif, bordélique au possible et toujours joyeux, En passant pécho marquait une belle différence dans le cinéma comique français à l'époque de sa sortie. Une différence qui a donc ouvert la voie, non pas à une suite, mais à un nouveau film original, porté par le même duo à l'écriture, et qui en reprend l'énergie et les bonnes idées : Nouveaux riches. La boucle est bouclée, et de belle manière !