Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix, ça va encore augmenter

Netflix a annoncé une nouvelle mesure qui risque de ne pas plaire ! Un abonnement phare va peu à peu disparaître. En effet la formule Standard sans publicités va commencer à être supprimée dans quelques pays, avant d'être probablement généralisée dans le monde. Il n'y aura donc plus que deux choix d'abonnement.

Netflix : vers une suppression de l'abonnement Standard sans pubs

Netflix, le leader incontesté du streaming, est en pleine transformation de sa structure d'abonnement, un changement qui risque de peser lourdement sur les utilisateurs. Au cœur de cette révolution, la plateforme se prépare à supprimer progressivement son offre Standard sans publicité (actuellement à 13 euros en France) dans les douze pays où l'option avec publicité a déjà été lancée. Comme nous l'apprend Variety, le processus commencera par le Canada et la Grande-Bretagne dès le printemps 2024, marquant une étape cruciale dans la stratégie globale de Netflix.

Cette suppression, intervenant peu après l'éviction de l'offre Essentiel, suggère fortement que Netflix s'oriente vers un futur où seules deux options d'abonnement seront disponibles : une formule avec publicité, moins onéreuse, et une formule Premium, plus coûteuse (ce qui pénalisera fortement certains utilisateurs qui ne souhaitent pas mettre 20 euros par mois dans un abonnement). Cette perspective se dessine clairement alors que l'entreprise indique qu'elle commencera par ces douze pays avant de considérer l'extension de cette décision à d'autres régions (et donc bientôt en France). Ce mouvement stratégique révèle une intention délibérée de Netflix de simplifier ses offres d'abonnement, tout en maximisant ses revenus.

Une stratégie payante

La version avec publicité, actuellement offerte à un tarif inférieur (5,99 euros en France), attire déjà une part significative des nouveaux abonnés, représentant 40% des nouvelles inscriptions. L'offre Premium, quant à elle, continuera de fournir une expérience de visionnage de qualité supérieure, sans publicités, en UHD, et avec 4 écrans en simultané mais à un coût plus élevé (actuellement à 19,99 euros).

Pour les abonnés actuels de Netflix, ces changements indiquent une évolution majeure de leur expérience de streaming. Ils devront s'adapter à un choix restreint : soit opter pour un abonnement économique avec publicité, soit payer davantage pour conserver une expérience sans publicité avec des avantages supplémentaires. Cette décision de Netflix s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue et de coûts de production de contenu en hausse dans l'industrie du streaming.