Netflix : ce film s'annonce comme le plus éprouvant de 2024

Le Cercle des Neiges, le dernier film de J.A. Bayona, attendu sur Netflix le 4 janvier 2024, retrace l'incroyable histoire de survie de l'équipe de rugby uruguayenne après le crash de leur avion dans les Andes en 1972. Basé sur des faits réels et adapté du livre 'La Sociedad de la Nieve', ce film explore les limites de l'endurance humaine face à des circonstances désespérées, promettant une expérience cinématographique intense et éprouvante. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.

Le Cercle des Neiges : c'est quoi ce survival Netflix ?

Attendu sur Netflix le 4 janvier 2024, Le Cercle des Neiges est un nouveau survival mis en scène par J.A. Bayona, notamment à la barre de The Impossible, sorti en 2012. Une fois de plus, le cinéaste espagnol met en scène une terrible histoire vraie, s'étant déroulée dans la cordillère des Andes, en 1972.

Le film dépeint l'effroyable accident de l'avion du Flight 571, qui transportait une équipe de rugby de Montevideo, Uruguay, en route pour un match à Santiago, au Chili. Frappé par la tragédie, l'avion s'écrase dans les Andes enneigées, laissant derrière lui un paysage de désolation où la survie devient une lutte contre des températures atteignant jusqu'à -40 degrés. Sur les 45 passagers et membres d'équipage, seulement 29 survivent à l'impact, et après des jours d'efforts infructueux de sauvetage, ils sont présumés morts. Près de deux mois et demi plus tard, 16 survivants sont miraculeusement sauvés.

Le Cercle des Neiges n'est pas décrit comme un simple survival, mais comme "une exploration intime des limites humaines et de l'esprit de solidarité face à l'adversité". Le film, premier long métrage espagnol de J.A. Bayona depuis L'Orphelinat en 2007, est basé sur le livre La Sociedad de la Nieve (2008) de Pablo Vierci, un camarade de classe des survivants. Ce récit détaille non seulement l'accident, mais aussi les décisions difficiles et controversées prises par les survivants pour rester en vie, y compris le recours au cannibalisme.

Un survival qui s'annonce éprouvant

J.A. Bayona, en adaptant ce livre, a cherché à capturer l'essence de cette histoire de survie, en travaillant en étroite collaboration avec Pablo Vierci. L'approche du film se veut respectueuse et authentique, le réalisateur ayant longuement discuté avec les survivants et les familles des victimes pour rendre justice à leur histoire. Le Cercle des Neiges promet d'être un film viscéral et éprouvant, mettant en lumière la résilience de l'esprit humain, même dans les conditions les plus difficiles.

Se déroulant dans le décor majestueux, mais impitoyable des Andes argentines, parmi les plus grandes et les plus longues chaînes de montagnes du monde, Le Cercle des neiges s'annonce comme le gros morceau ciné du début 2024.