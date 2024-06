Échec en salles, cette comédie prend sa revanche et cartonne sur Netflix

La comédie adolescente "T'as Pécho ?", échec lors de sa sortie en salles, prend sa revanche sur Netflix et s'installe dans les hauteurs du Top 10 Films.

T'as pécho ? en haut du Top 10 Netflix France

La toute petite performance de la comédie T'as pécho ?, sortie dans les salles durant l'été 2020, tient en partie à la période bouleversée par la pandémie, mais peut-être aussi à son titre trompeur. En effet, cette question T'as pécho ? pouvait laisser penser qu'on verrait une énième comédie adolescente potache, énumérant des clichés sur les premiers amours sans vraiment chercher plus loin.

Arthur (Paul Kircher), 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima (Inès d'Assomption), qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de "péchotage", à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur "les filles et l’amour : mode d’emploi".

Mais ce premier long-métrage, écrit et réalisé par Adeline Picault, se révèle plus fin qu'attendu dans sa manière d'aborder les relations amoureuses entre les filles et les garçons, avec un jeune casting principal attachant (Paul Kircher et Inès d'Assomption), et de très solides références au casting adulte secondaire, avec notamment Ramzy Bedia, Vincent Macaigne et Anne Benoît. Avec eux, malgré quelques longueurs, T'as pécho se montre tendre et lumineux, tout en établissant un portrait sociologique assez juste de la jeunesse qu'il met à l'écran.

Un carton sur Netflix

Lors de sa sortie dans les salles, à peine 310 000 spectateurs se sont déplacés pour découvrir T'as pécho ?. Sorti au coeur de l'été 2020, ses trois premières semaines sont encourageantes avec quasiment 245 000 entrées, avant que la rentrée de septembre ne lui coupe sèchement son élan.

Mais ajouté en catimini sur Netflix le 13 juin 2024, T'as pécho est en train de prendre sa revanche ! En effet, il s'est rapidement mis à gravir le Top 10 Films, et s'accroche actuellement à sa 2e place, derrière l'indétrônable phénomène Sous la Seine. Une très jolie performance pour cette comédie, qui profite aussi de la popularité nouvellement acquise de Paul Kircher, qui a pris toute la lumière en 2023 avec le succès Le Règne animal et qui faisait dans T'as Pécho sa toute première apparition sur grand écran.