Netflix : ce nouveau film dystopique se hisse directement dans le top 5

Arrivé sur Netflix ce vendredi 19 janvier, le long-métrage dystopique "The Kitchen" s'est directement hissé dans le top 5 des films les plus visionnés de la plateforme. Mais il divise les spectateurs.

The Kitchen : c'est quoi ce nouveau film Netflix ?

Disponible depuis ce vendredi 19 janvier, The Kitchen est le premier long-métrage co-réalisé par Daniel Kaluuya (la star du film d'horreur Get Out). L'histoire se déroule dans un Londres futuriste où le fossé entre les riches et les pauvres a été poussé à son paroxysme. Tous les logements sociaux ont été rachetés par des entreprises privées, sauf un surnommé "The Kitchen", qui continue à résister. C'est là que vit Izi (interprété par Kane Robinson), un solitaire tentant désespérément un moyen de s'en sortir. Ce bloc est voué à être racheté et les habitants délogés, mais ces derniers résistent aux tentatives quotidiennes de la police de les faire partir, et survivent comme ils le peuvent.

L'intrigue se concentre sur la relation entre Izi et Benji (joué par Jedaiah Bannerman), un jeune garçon de 12 ans qui vient de perdre sa mère, et qui se trouve être une personne importante du passé d'Izi.

Le film s'impose dans le top 5

Le long-métrage, qui divise énormément (à l'image de sa note sur l'agrégateur Rotten Tomatoes), possèdent certaines séquences qui auraient très bien pu figurer dans la série dystopique Black Mirror. On pense notamment à l'entreprise qui a fait fortune en recyclant les cendres des personnes décédées en engrais, transvasé ensuite dans un petit pot, pour que la famille puisse venir entretenir la plante, qui a vocation à devenir un arbre (à condition bien sûr de payer pour l'entretien, au risque de finir à la poubelle).

Même s'il ne manque pas de diviser les spectateurs, The Kitchen a tout de même suffisamment intrigué les abonnés pour entrer directement à la quatrième place du top des films les plus visionnés sur Netflix France (toujours dominé par la comédie d'action En plein vol). Il faudra attendre encore quelques jours pour voir si le film parvient à s'imposer à l'international.