Netflix : avec plus de 90M de visionnages, cet énorme carton de 2020 va enfin avoir sa suite

Quatre ans après la mise en ligne de "The Old Guard" sur Netflix, Charlize Theron a enfin donné des nouvelles de "The Old Guard 2". Et après une interruption de production, elle promet que cette suite arrive "bientôt".

The Old Guard 2 bientôt sur Netflix

Souvenons-nous, en juillet 2020 et en pleine pandémie de Covid-19, Netflix met en ligne The Old Guard, thriller d'action sur fond de fantastique porté par la star Charlize Theron. Celle-ci est alors parmi les premières des icônes hollywoodiennes à s'associer avec la plateforme de streaming pour jouer dans et produire un film, avec l'option "saga" activée en cas de succès.

The Old Guard ©Netflix

Dans ce film, elle incarne Andy / Andromaque, guerrière quasi immortelle à la tête d'une équipe de mercenaires qui, comme elle, sont dotées de capacités surnaturelles de guérison. Elle et son équipe, vieux de plusieurs siècles, ont vécu un nombre incalculable de grandes batailles et luttent sans relâche pour faire le bien sur Terre. Charlize Theron était notamment accompagnée au casting de KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari et Luca Marinelli.

Succès d'audience sur Netflix, The Old Guard a rapidement un projet de suite officialisé, avec un scénario bouclé un an plus tard. Mais depuis, il n'y avait plus eu de nouvelles concernant ce The Old Guard 2.

"J'adore vraiment ce film"

Attendue, cette suite n'a pas connu une production facile. Charlize Theron a tout récemment expliqué à Variety pourquoi.

Il y a eu des gros changements chez Netflix (...). On a été pris dedans et la post-production a été interrompue, alors que nous y travaillions depuis environ cinq semaines. Netflix a vécu des gros changements, et je le comprends totalement. Finalement on a pu reprendre la post-production, et je suis très enthousiaste vis-à-vis du film. "The Old Guard 2" est vraiment bon. C'est un film très important pour nous. Je ne voulais le faire que si nous pouvions le rendre incroyable. J'adore vraiment ce film.

Selon la superstar sud-africano-américaine, The Old Guard 2 sera "bientôt" disponible. On retrouvera le casting du premier film, augmenté de Uma Thurman et Henry Golding.