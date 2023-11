Netflix : ce thriller sulfureux avec Famke Janssen va vous terrifier

Trahisons, jalousies, adultère et meurtre... Le film "Locked In", sorti en toute discrétion sur Netflix le 1er novembre, met en scène Famke Janssen et Rose Williams dans un sordide thriller policier, qui se révèle aussi sulfureux que vicieux.

C'est quoi Locked in ?

Star de GoldenEye, puis des sagas X-Men et Taken, l'actrice néerlandaise Famke Janssen s'est faite plus discrète ces dernières années, apparaissant dans des films largement dispensables et des séries télévisées à la popularité limitée. C'est donc avec plaisir et curiosité qu'on la retrouve aujourd'hui dans le thriller Netflix Locked In, qui a tout pour plaire aux abonnés de la plateforme de streaming.

Locked In ©Netflix

Locked In s'ouvre littéralement du point de vue de Katherine Carter (Famke Janssen), allongée sur un lit d'hôpital. Tétraplégique, le visage tuméfié, elle est victime du "syndrome d'enfermement". C'est-à-dire qu'elle est éveillée et consciente, mais dans l'incapacité totale de communiquer physiquement, à l'exception des mouvements de ses yeux. L'infirmière qui la prend en charge, Mackenzie (Anna Friel), va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Pour cela, elle va échanger avec Lina, la fille adoptive de Katherine, devenue sa belle-fille et, à l'aide des lettres de l'alphabet et des mouvements oculaires de Katherine, essayer de la faire "parler".

Toutes les apparences sont trompeuses

Commence alors un double récit. D'abord, celui du temps présent, où Lina et Alex, le médecin de la famille, prennent a priori soin de Katherine. Et le récit du temps passé, où l'on découvre la vie de Katherine, ancienne star d'Hollywood, avec son fils Jamie qui s'est marié avec Lina, alors qu'ils vivent tous ensemble dans la somptueuse demeure anglaise de Katherine.

On n'ira pas beaucoup plus dans le détail de ce que réserve ce double récit, qui va révéler un terrible drame. Un drame où l'avidité, les trahisons et des amours secrets vont pousser les personnages à l'irréparable. Locked In se distingue par son intrigue retorse, à tiroirs, où quasiment chaque personnage semble jouer un double jeu mortel. Aussi, Locked In, réalisé par Nour Wazzi et écrit Rowan Joffé, parvient à captiver par les performances appliquées de son casting.

Locked In, avec qui ?

En plus de Famke Janssen, qui assure pleinement son rôle avant et après son accident - dont la résolution est tout l'enjeu de Locked in-, l'actrice Rose Williams, vue notamment dans The Power et Une Robe pour Mrs. Harris, livre une très solide performance, pleine de trouble et d'ambiguïté. Côté masculin du casting, Jamie, fils de Katherine et mari de Lina, est interprété par Finn Cole, un visage bien connu des fans de Peaky Blinders. Et c'est Alex Hassell, vu notamment dans The Boys et His Dark Materials, qui incarne le docteur Lawrence, très présent médecin de la famille Carter.