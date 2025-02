Netflix : Tom Hardy cogne à tout va dans le trailer énervé du film Ravage

Tom Hardy est la star du nouveau long-métrage de Gareth Evans, le scénariste et réalisateur des deux films "The Raid". Et l’acteur britannique se bagarre dans les premières images de "Ravage", à découvrir en avril sur Netflix.

Gareth Evans bientôt de retour avec Ravage

Sept ans après Le Bon Apôtre, Gareth Evans va enfin dévoiler son nouveau film. Le cinéaste gallois s’est fait un nom en réalisant deux des meilleurs films d’action des années 2010 : les déments The Raid et sa suite, The Raid 2. Et cette année, il sera de retour avec un autre film du genre : Ravage.

Comme pour tous ses précédents longs-métrages, Gareth Evans a de nouveau écrit le scénario de son nouveau film en plus de le réaliser. Avec Ravage, il a choisi de nous faire suivre l’histoire d’un policier forcé de plonger dans le monde de la clandestinité criminelle afin de sauver le fils d’un politicien. Dans le même temps, il va tenter de mettre fin à la corruption et à une conspiration qui gangrènent la ville.

Tom Hardy se bagarre dans la bande-annonce

Tom Hardy a été choisi pour tenir le rôle principal de Ravage. Et celui qui a déjà joué de nombreux personnages menaçants au cours de sa carrière se montre une nouvelle fois très intimidant dans les premières images du film.

La bande-annonce de Ravage nous donne un aperçu de certains affrontements entre le personnage joué par Tom Hardy et plusieurs antagonistes du film. Les images nous montrent également d’autres scènes d’action, dont une poursuite entre des voitures de police et un camion. On retrouve dans ce trailer la réalisation survitaminée de Gareth Evans, qui a été l’un des facteurs du succès des films The Raid.

Forest Whitaker et Timothy Olyphant également au casting

Face à Tom Hardy, on retrouve le grand Forest Whitaker dans les premières images de Ravage. Timothy Olyphant tient aussi un rôle important dans le long-métrage. Jessie Mei Li, alias Alina Starkov dans Shadow and Bone, fait aussi partie de la distribution. Les fans de MMA pourront également reconnaître Michelle Waterson dans le film de Gareth Evans.

Ravage sortira dans un peu moins de deux mois sur Netflix. Il arrivera sur la plateforme de streaming le 25 avril prochain.

Avant cela, Tom Hardy sera l’une des têtes d’affiche de la nouvelle série de Guy Ritchie, MobLand. The Hollywood Reporter rapporte que la série sur une famille du crime organisé sera diffusée à partir du 30 mars sur Paramount+ aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie. On ne sait pas encore quand on pourra la découvrir en France.