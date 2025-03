Netflix : tous les films et toutes les séries attendus en avril 2025, il y a du lourd

Découvrez tous les nouveaux films et toutes les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix au mois d'avril 2025 avec notamment une série d'animation très attendue par les fans.

Netflix : les nouveautés films d'avril

En ce mois d'avril 2025, Netflix enrichit son catalogue avec des ajouts qui raviront les cinéphiles.

Parmi les films originaux très attendus, on retrouve notamment Banger le 2 avril, une comédie explosive réalisée par So Me, graphiste et réalisateur bien connu dans le milieu électro notamment grâce à son travail avec le label Ed Banger Records. Le film met en vedette Vincent Cassel dans le rôle de Scorpex, un DJ mythique en déclin cherchant à relancer sa carrière. L'intrigue tourne autour d'une mission proposée par Rose (Laura Felpin), agent de la DGSI, qui charge Scorpex d'infiltrer la scène électronique pour faire tomber son rival, Vestax, incarné par Mister V, soupçonné de trafic de drogue. Le film combine comédie, thriller et musique électronique, avec des apparitions remarquées d'artistes tels que Kavinsky, Manu Payet et Philippe Katerine.

Autre sortie événement, Ravage, également connu sous le titre original Havoc. Prévu pour le 25 avril, il s'agit d'un thriller d'action réalisé par Gareth Evans, célèbre pour ses films The Raid et The Raid 2, ainsi que la série Gangs of London. Tom Hardy y interprète Walker, un détective aguerri contraint de naviguer dans les bas-fonds criminels après un trafic de drogue qui dégénère. Sa mission est de sauver le fils d'un politicien, tout en démantelant un réseau complexe de corruption et de conspirations. Le casting inclut également Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Jessie Mei Li et Justin Cornwell.

Côté classiques, les amateurs d'aventures pourront redécouvrir l'intégrale culte de la saga Indiana Jones le 25 avrul, depuis Les Aventuriers de l'Arche perdue jusqu'au Royaume du crâne de cristal, idéale pour replonger dans les péripéties emblématiques d'Harrison Ford.

Les fans du cinéma de Cédric Klapisch seront ravis de l'arrivée de plusieurs de ses films emblématiques dont Ce qui nous lie, récit familial sensible et touchant, En Corps, ainsi que Deux moi, une exploration fine et actuelle des solitudes urbaines.

Pour les amateurs d’angoisse, le film Night Swim promet quelques frissons autour d'une piscine hantée aux secrets inquiétants, tandis que les adeptes de suspense psychologique pourront redécouvrir Peur primale, thriller culte qui a révélé Edward Norton.

Enfin, Netflix proposera également Mia et le lion blanc, une aventure bouleversante, parfaite pour une soirée cinéma en famille.

Agenda complet des films par dates d'ajout

All Saints (1er avril 2025)

All We Had (1er avril 2025)

Alpha (1er avril 2025)

Angry Birds - Le Film (1er avril 2025)

Case Départ (1er avril 2025)

Salt (1er avril 2025)

The Place Beyond the Pines (1er avril 2025)

Instinct de survie (1er avril 2025)

Banger (2 avril 2025)

Ce qui nous lie (2 avril 2025)

En Corps (2 avril 2025)

Né quelque part (2 avril 2025)

Deux moi (2 avril 2025)

La Grande Muraille (2 avril 2025)

King Kong (3 avril 2025)

Night Swim (3 avril 2025)

TEST (4 avril 2025)

Un flic à la maternelle (4 avril 2025)

Total Recall (4 avril 2025)

Les Cinq légendes (5 avril 2025)

Action ou Vérité (version longue) (8 avril 2025)

Notre monde à refaire (9 avril 2025)

Frozen Hot Boys (10 avril 2025)

Moonrise (10 avril 2025)

Bienvenue chez les Khumalos (11 avril 2025)

I'll See You in My Dreams (12 avril 2025)

7 jours et une vie (13 avril 2025)

Boyz'n the Hood, la loi de la rue (15 avril 2025)

Chair de Poule - Le film (15 avril 2025)

Never Back Down 2: The Beatdown (15 avril 2025)

The Tourist (15 avril 2025)

Le Crocodile du Botswanga (16 avril 2025)

Chicago (17 avril 2025)

iHostage (18 avril 2025)

Deep Impact (18 avril 2025)

Bullet Train Explosion (23 avril 2025)

Jusqu'ici tout va bien (23 avril 2025)

Woody Woodpecker (23 avril 2025)

Ravage (25 avril 2025)

Seul au monde (25 avril 2025)

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (25 avril 2025)

Indiana Jones et la Dernière Croisade (25 avril 2025)

Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue (25 avril 2025)

Indiana Jones et le Temple maudit (25 avril 2025)

Peur primale (25 avril 2025)

Shooter, tireur d'élite (25 avril 2025)

The Truman Show (25 avril 2025)

Alvin et les Chipmunks (26 avril 2025)

Alvin et les Chipmunks 2 (26 avril 2025)

Alvin et les Chipmunks 3 (26 avril 2025)

Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse (26 avril 2025)

Le Pacificateur (28 avril 2025)

Exterritorial (30 avril 2025)

Mia et le Lion blanc (30 avril 2025)

Voleur de diamant : Le casse commence (date prochainement disponible)

Netflix : les nouveautés séries d'avril 2025

Côté séries, plusieurs titres très attendus arrivent en ce mois d'avril 2025 sur Netflix, à commencer par la saison 7 de la série dystopique Black Mirror. Six nouveaux épisodes arrivent le 10 avril, dont une suite directe à l'épisode USS Callister.

Également très attendue, la saison 5 de You (ajoutée le 24 avril) marquera la conclusion des péripéties de Joe Goldberg (Penn Badgley), revenu à New York pour tenter de combattre une dernière fois ses obsessions meurtrières.

Enfin, le 30 avril, la plateforme accueillera une nouvelle adaptation d'Astérix et Obélix par Alain Chabat, avec Le Combat des Chefs. Une série très attendue par les fans des célèbres Gaulois et qui s'annonce déjà comme LE gros temps fort de ce mois d'avril 2025 sur Netflix.

Agenda complet des nouveautés séries par dates d'ajout