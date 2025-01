Netflix : tout juste arrivé, ce mystérieux thriller pourrait créer la surprise

Netflix a mis en ligne "Au-delà des vagues", un nouveau huis clos mélangeant les genres qui pourrait bien faire sensation auprès des abonnés de la plateforme.

Au-delà des vagues, le nouveau huis clos de Netflix

En étant abonné à Netflix, vous pouvez désormais découvrir un nouveau huis clos tendu. Car ce vendredi 24 janvier, la plateforme de streaming a ajouté à son catalogue Au-delà des vagues. Le long-métrage se concentre sur une famille de quatre (le père, la mère, le fils et la fille) qui se retrouve coincée sur une île.

L’île en question apparaît d’abord comme idyllique aux membres de la famille. Mais bientôt ces derniers commencent à découvrir de sombres secrets et à être rattrapés par leur passé. Tandis que la ligne entre la réalité et la fiction se brouille petit à petit, les événements commencent bientôt à échapper à leur contrôle. Ils vont alors devoir en affronter les conséquences et faire des choix difficiles…

Bientôt l’un des films les plus vus du moment ?

Avec ce synopsis intriguant, Au-delà des vagues pourrait bien se faire une place de choix dans le classement des films les plus vus sur Netflix. De nombreux abonnés pourraient être attirés par ce long-métrage qui mélange les genres et entretient le mystère sur les événements entourant la famille au centre de l’intrigue.

Pour le moment, Back in Action domine le classement des films les plus vus sur Netflix dans le monde, comme le montre FlixPatrol. Porté par Guillaume Canet, Ad Vitam est deuxième. Ce sont à l’heure actuelle les deux seules productions Netflix qui se placent dans le top 10. On verra si Au-delà des vagues parvient à se hisser dans ce classement au cours des prochains jours.

Une première pour Matty Brown

Au-delà des vagues est le premier long-métrage de Matty Brown. Après avoir récolté des louanges pour plusieurs de ses courts-métrages, le cinéaste américain pourrait bien faire une nouvelle fois forte impression auprès des spectateurs avec sa nouvelle proposition. Matty Brown a également écrit le scénario du film avec Yassmina Karajah et Hend Fakhroo.

Devant la caméra, Nadine Labaki et Zain Al Rafeea jouent Yasmine et Adam, les parents de la famille coincés sur l’île. Riman Al Rafeea et Ziad Bakri incarnent quant à eux Jana et Nabil, leurs deux enfants.