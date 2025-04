Netflix : toutes les nouveautés films et séries à découvrir du 28 avril au 4 mai 2025

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries arrivent sur Netflix cette semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Bonne nouvelle : la série Astérix & Obélix signée Alain Chabat arrive enfin !

Netflix : les nouveaux films ajoutés cette semaine

Cette semaine, Netflix mise sur un mélange de classiques et de blockbusters. Les amateurs de grands spectacles retrouveront Premier contact, chef-d'œuvre de science-fiction signé Denis Villeneuve, et Men in Black 3 pour une aventure intergalactique décalée. Les fans de frissons replongeront avec Insidious : Chapitre 2, tandis que les comédies cultes Bienvenue à Zombieland et C'est la fin feront leur entrée pour des soirées 100 % second degré. Pour toute la famille, Mia et le Lion blanc promet une aventure pleine d’émotion.

Tous les nouveaux films

Le Pacificateur (28 avril 2025)

Exterritorial (30 avril 2025)

Mia et le Lion blanc (30 avril 2025)

Beaucoup trop fan (1er mai 2025)

Discount (1er mai 2025)

Ténor (1er mai 2025)

Men in Black 3 (1er mai 2025)

Premier contact (1er mai 2025)

Papa, j'ai une maman pour toi (1er mai 2025)

Deuce Bigalow : gigolo malgré lui (1er mai 2025)

Insidious : Chapitre 2 (1er mai 2025)

The Art of the Steal (1er mai 2025)

Elysium (1er mai 2025)

Dracula (1er mai 2025)

Angry Birds : Copains comme cochons (1er mai 2025)

Danger immédiat (1er mai 2025)

Le Pacte du sang (1er mai 2025)

Bienvenue à Zombieland (1er mai 2025)

Casaway (1er mai 2025)

Baby Boy (1er mai 2025)

C'est la fin (1er mai 2025)

La Dame à la camionnette (1er mai 2025)

Perpète (2 mai 2025)

Le Manoir (3 mai 2025)

Love, et autres drogues (4 mai 2025)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine

Côté séries, Netflix propose plusieurs nouveautés marquantes. Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs créée par Alain Chabat revisite l’univers des célèbres Gaulois en série, tandis que L'Éternaute plonge les abonnés dans une atmosphère post-apocalyptique saisissante. Du côté des nouveautés plus légères, Les Quatre saisons explore les bouleversements sentimentaux à travers les âges, tandis que la comédie Hacks revient avec une saison 2 très attendue. Pour les amateurs de thriller, Furtive dévoile une saison 2 toujours plus tendue.

Toutes les nouveautés séries