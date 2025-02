Netflix : toutes les nouveautés films et séries à voir du 17 au 23 février 2025

Cette semaine, Netflix enrichit son catalogue avec des films cultes, des comédies françaises et des thrillers haletants. Du retour de Grease aux intrigues sombres de Bastion 36, en passant par la série événement Zero Day, voici ce qu’il ne faut pas manquer.

Les nouveaux films à voir sur Netflix cette semaine

Le cinéma français est à l’honneur avec Dans la brume, un thriller post-apocalyptique porté par Romain Duris et Olga Kurylenko, où une famille doit survivre à un brouillard toxique qui envahit Paris. La comédie romantique Mission Pays Basque offre une touche plus légère, racontant l’histoire d’une Parisienne envoyée au Pays Basque pour convaincre un artisan de vendre son commerce, sans se douter que ce voyage changera sa vie.

Côté classiques, Les Incorruptibles rejoint la plateforme, offrant une plongée magistrale dans le Chicago des années 30, où l’agent Eliot Ness, incarné par Kevin Costner, tente de faire tomber Al Capone, joué par Robert De Niro. Grease fait aussi son grand retour, rappelant pourquoi le duo Olivia Newton-John et John Travolta a marqué des générations.

Les amateurs de thrillers retrouveront Le Maître du jeu, où un juré manipulateur tente d’influencer un verdict contre une puissante entreprise d’armement. Enfin, le film d’animation Demon City Oni Goroshi plongera les spectateurs dans une Tokyo hantée par des forces démoniaques.

En fin de mois, Bastion 36, le nouveau polar d’Olivier Marchal, débarque sur Netflix. Le réalisateur, spécialiste du film noir, nous entraîne dans une enquête menée par une unité d’élite confrontée à des crimes sanglants.

L'agenda des nouveaux films

Dans la brume (19/02)

Grease (19/02)

Ma belle-famille, Noël et moi (21/02)

Le Maître du jeu (22/02)

Mission Pays Basque (26/02)

Play (26/02)

Les Incorruptibles (27/02)

Demon City Oni Goroshi (27/02)

Pente Glissante (27/02)

Polite Society (28/02)

Bastion 36 (28/02)

Les nouveautés séries à voir sur Netflix cette semaine

Netflix frappe un grand coup avec Zero Day, une mini-série politique portée par Robert De Niro. Dans ce thriller haletant, l’ancien président des États-Unis, George Mullen, doit faire face à une cyberattaque d’ampleur mondiale. Aux côtés d’Angela Bassett, qui incarne la présidente en exercice, il se retrouve plongé dans un jeu de manipulation où chaque décision peut bouleverser l’équilibre du pays.

Créée par Eric Newman et Noah Oppenheim, et réalisée par Lesli Linka Glatter, la série s’annonce comme un des événements de ce début d’année. Entre conspiration, espionnage et tensions géopolitiques, Zero Day promet de tenir les spectateurs en haleine du premier au dernier épisode.

L'agenda des nouvelles séries