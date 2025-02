Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 3 au 9 février 2025

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui seront disponibles sur Netflix la semaine du 3 au 9 février 2025. Les amateurs de séries seront spécialement bien traités !

Les nouveaux films attendus cette semaine

Cette semaine, Netflix enrichit son catalogue avec des films variés, allant du thriller au drame en passant par la comédie. Dès le 3 février, les abonnés pourront découvrir Bogotá: City of the Lost. Ce thriller haletant suit le parcours d’un jeune immigré coréen, déterminé à gravir les échelons du monde criminel de Bogotá, en Colombie.

Le 5 février, place à l’humour décalé avec Baby Bluff, une comédie romantique où une femme (Amy Schumer) simule une grossesse pour séduire l’homme de ses rêves, ce qui entraîne des situations absurdes et des quiproquos à répétition. Le lendemain, Sanctuary, un thriller érotique inédit au cinéma avec Margaret Qualley. Le film explore le pouvoir psychologique au sein d'une relation manipulatrice entre un homme d’affaires et une dominatrice professionnelle...

Côté classiques, Norbit, le film culte de 2007 avec Eddie Murphy, rejoint la plateforme le 6 février. L’acteur y incarne plusieurs rôles, notamment celui de Norbit, un homme timide pris au piège d’un mariage toxique avec la redoutable Rasputia.

Le lendemain, le cinéma français est à l’honneur avec Novembre de Cédric Jimenez, inspiré de la traque des terroristes après les attentats de 2015. Ce thriller, qui a fait sensation lors de sa sortie en salles, plonge au cœur de l’enquête menée par les forces de l'ordre. Pour les amateurs de frissons, Death Whisperer 2, la suite du film d’horreur indonésien à succès, sort le même jour.

Enfin, le 8 février, Netflix mise sur la nostalgie avec Five Nights at Freddy’s, adaptation du célèbre jeu vidéo d’horreur. Le film met en scène un gardien de nuit confronté aux animatroniques meurtriers d’une pizzeria abandonnée, promettant son lot de frayeurs et de suspense.

Les nouvelles séries attendues cette semaine

Cette semaine, Netflix accueille plusieurs nouveautés série qui promettent de captiver les abonnés avec des récits intenses et variés. Dès le 5 février, la mini-série espagnole Cellule 211 fait son entrée. Inspirée du film culte du même nom, cette adaptation plonge au cœur d’une révolte carcérale où un jeune gardien, pris au piège, se fait passer pour un détenu pour survivre. Le même jour, la cinquième saison de Sintonia arrive avec son mélange de drame social et de musique urbaine. Cette série brésilienne suit trois amis d’enfance confrontés aux dilemmes de l’âge adulte dans une favela de São Paulo, oscillant entre rêve de gloire, survie et amitié.

Le 6 février, Apple Cider Vinegar, série dramatique à la fois décalée et émouvante, débarque. Elle suit deux jeunes femmes dont les trajectoires s’entrelacent autour d'un scandale lié à des remèdes naturels aux effets douteux. En parallèle, la quatrième saison de À l’ombre des magnolias poursuit les histoires d’amour, de drames et de résilience au sein de la petite communauté de Serenity. Ce nouvel opus explore les conséquences d’une tempête qui bouleverse la vie des personnages.

Enfin, le 7 février, les abonnés retrouveront Entrevias pour une quatrième saison. Ce thriller espagnol centré sur Tirso, un ancien soldat reconverti en justicier de quartier, promet une intrigue plus sombre et vengeresse. Alors qu’il affronte de nouvelles menaces, le héros doit naviguer entre protection de sa famille et quête de justice.