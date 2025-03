Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 3 au 9 mars 2025

Netflix démarre le mois de mars avec une vague de nouveaux contenus qui devraient satisfaire tous les goûts, entre grands classiques, sorties récentes et nouvelles séries attendues. Cette semaine, les abonnés pourront (re)découvrir plusieurs films français marquants, des productions internationales et des nouveautés en matière de séries.

Les nouveaux films à voir cette semaine

Du côté du cinéma, plusieurs films incontournables rejoignent le catalogue. Et si c'était vrai..., comédie romantique avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo, arrivera dès le 5 mars. Ce film culte de 2005, inspiré du roman de Marc Levy, mêle romance et fantastique à travers une histoire touchante et pleine d’émotions. Ce même jour, Le Goût des autres viendra étoffer l’offre de cinéma français sur Netflix. Réalisé par Agnès Jaoui, ce film multi-primé aux César raconte avec finesse les rencontres improbables entre différentes classes sociales.

Le 6 mars, place à l’animation et au divertissement avec Migration, le dernier succès des studios Illumination (Moi, Moche et Méchant, Les Minions), qui suit une famille de canards dans un road trip inédit à travers l’Amérique. La plateforme accueillera également Le Plan B, une comédie décalée qui explore les aléas du destin et des secondes chances.

Le 7 mars, O’Brother fera son apparition. Ce classique des frères Coen, porté par George Clooney, revisite L’Odyssée d’Homère dans une Amérique rurale des années 1930. Le même jour, la comédie américaine Les Stagiaires (2013), avec Vince Vaughn et Owen Wilson, racontera l’histoire de deux quadragénaires en reconversion professionnelle chez Google. Enfin, Exquis, une production originale Netflix, viendra compléter les ajouts du jour.

Le week-end sera marqué par l’arrivée d’un film culte des années 90, Robin des Bois, prince des voleurs (8 mars), porté par Kevin Costner, Alan Rickman et Morgan Freeman. Le même jour, La Tresse, adaptation du best-seller de Laetitia Colombani, proposera un récit poignant croisant les destins de trois femmes à travers le monde.

Les nouveaux films par dates d'ajout

Et si c'était vrai... (05/03)

Le Goût des autres (05/03)

Migration (06/03)

Le Plan B (06/03)

O'Brother (07/03)

Les Stagiaires (07/03)

Exquis (07/03)

Robin des Bois, prince des voleurs (08/03)

La tresse (08/03)

Les nouveautés séries à voir cette semaine

Les amateurs de séries ne seront pas en reste avec plusieurs ajouts attendus. Le 3 mars, la série animée Hot Wheels Let’s Race revient pour une troisième saison, idéale pour les plus jeunes.

Le 4 mars, Netflix proposera With Love, Meghan, un documentaire exclusif sur Meghan Markle, qui retrace son parcours médiatique et les défis rencontrés depuis son mariage avec le prince Harry.

Le 5 mars sera marqué par le retour d’un chef-d’œuvre du cinéma adapté en série : Le Guépard. Inspirée du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa et du film culte de Luchino Visconti, cette production revisitera l’histoire d’une aristocratie sicilienne en pleine mutation au XIXe siècle. La même journée, Juste un Regard, adaptation du thriller d’Harlan Coben, et Medusa, une série dramatique sur une vengeance féminine implacable, viendront compléter les nouveautés.

Le 6 mars, Tyler Perry’s Beauty in Black poursuivra son histoire avec une seconde partie de la saison 1, offrant son lot de rebondissements. Netflix ajoutera aussi Love is Blind : Suède, une nouvelle déclinaison du célèbre concept de télé-réalité centré sur des rencontres sans contact visuel.

Enfin, le 7 mars, la série sud-coréenne La Vie Portera Ses Fruits rejoindra le catalogue, promettant un drame familial poignant.

Les nouveautés séries par dates d'ajout