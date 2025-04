Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 31 mars au 6 avril 2025

Comme chaque début de mois, Netflix fait le plein de contenus. Entre films cultes, comédies françaises, animations, productions originales et retours de séries, la plateforme aligne une programmation dense pour cette première semaine d’avril. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Netflix : les nouveaux films ajoutés cette semaine

Cette première semaine d’avril marque l’arrivée de Banger, production originale déjantée où Vincent Cassel campe un DJ has-been chargé d’une mission d’infiltration dans le milieu électro. Le film, aussi absurde que stylisé, donne le ton de ce début de mois.

Parmi les autres ajouts notables : le retour de King Kong, le classique Total Recall, la comédie culte Un flic à la maternelle, ou encore Les Cinq légendes côté animation. Le cinéma français n’est pas en reste avec Ce qui nous lie, Deux moi, En Corps ou Case Départ.

Tous les nouveaux films

Blue Story (31 mars 2025)

Le Collectionneur (31 mars 2025)

Les promesses du cœur (31 mars 2025)

All Saints (1er avril 2025)

All We Had (1er avril 2025)

Alpha (1er avril 2025)

Angry Birds - Le Film (1er avril 2025)

Case Départ (1er avril 2025)

Salt (1er avril 2025)

The Place Beyond the Pines (1er avril 2025)

Instinct de survie (1er avril 2025)

Banger (2 avril 2025)

Ce qui nous lie (2 avril 2025)

En Corps (2 avril 2025)

Né quelque part (2 avril 2025)

Deux moi (2 avril 2025)

La Grande Muraille (2 avril 2025)

King Kong (3 avril 2025)

Night Swim (3 avril 2025)

TEST (4 avril 2025)

Un flic à la maternelle (4 avril 2025)

Total Recall (4 avril 2025)

Les Cinq légendes (5 avril 2025)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine

Côté séries, les abonnés pourront découvrir Histoires d’amour et d’autisme : Saison 3, qui poursuit son approche bienveillante et authentique des relations amoureuses dans le spectre autistique. PULSE, nouveau drame médical situé dans un service d’urgences de Miami, promet intensité et émotions. Les amateurs d’action et de jeux vidéo retrouveront l’adaptation animée de Devil May Cry. À noter aussi : l’arrivée de cinq nouvelles saisons de Boruto et la première saison de Chucky, pile à temps pour une soirée frissons.

Toutes les nouveautés séries