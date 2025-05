Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 5 au 11 mai avec la suite d'un gros succès français

Découvrez tous les nouveaux films et toutes les nouvelles séries ajoutés sur Netflix pour la semaine du lundi 5 au dimanche 11 mai 2025. La suite très attendue d'une saga d'action française sera notamment ajoutée cette semaine.

Netflix : les nouveaux films ajoutés cette semaine

Parmi les temps forts du mois, Balle perdue 3 s’impose comme un incontournable pour les fans d’adrénaline. Alban Lenoir y reprend le rôle de Lino dans un nouvel opus encore plus tendu, entre poursuites en voiture et règlements de compte. Autre événement : The Northman, le film viking brutal et stylisé de Robert Eggers, rejoint le catalogue aux côtés de Limitless et The Lesson, pour une semaine riche en action et tension.

Du côté des comédies et du feel-good, Lisa Frankenstein propose une relecture fantasque et teen du mythe de Frankenstein, tandis que Apprentis parents aborde l’adoption sur un ton léger mais touchant. L’animation est également au rendez-vous avec La Route d’Eldorado et Monster Cars, parfaits pour les plus jeunes. Et les amateurs de frissons pourront trembler devant Insidious: The Red Door ou Dracula Untold, fraîchement ajoutés.

Tous les nouveaux films

Lisa Frankenstein (5 mai 2025)

Apprentis parents (5 mai 2025)

Inside Man: Most Wanted (5 mai 2025)

Insidious: The Red Door (5 mai 2025)

La Route d'Eldorado (6 mai 2025)

Balle perdue 3 (7 mai 2025)

The Northman (7 mai 2025)

Limitless (7 mai 2025)

The Lesson (7 mai 2025)

Monster Cars (8 mai 2025)

Nonnas (9 mai 2025)

Mala influencia (9 mai 2025)

Dracula Untold (11 mai 2025)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine

Côté séries, la sélection est courte, mais bien ciblée. À l’épreuve du diable : Saison 2 revient avec une enquête encore plus trouble autour d’un tueur en série. Plus doux, Pour toujours explore les trajectoires d’un couple sur plusieurs décennies. Et avec The Royals, Netflix propose une immersion dans les coulisses d’une monarchie fictive, entre jeux de pouvoir, scandales familiaux et secrets d’État.

Toutes les nouveautés séries