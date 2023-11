Netflix : un trailer fou pour cette nouvelle comédie déjantée

Après "En passant pécho", le réalisateur Julien Royal et l'acteur Nassim Lyes sont de retour sur Netflix avec "Nouveaux riches". Une comédie qui s'annonce aussi drôle que très musclée, avec aussi Zoé Marchal en rôle principal.

De l'humour et de l'action sans limites

Un nouveau film arrive sur Netflix le 17 novembre, et au vu de sa bande-annonce (en tête d'article), ça s'annonce prometteur ! La comédie Nouveaux riches, nouvelle réalisation de Julien Royal après la série puis le film En passant pécho, est portée par Nassim Lyes, acteur fétiche de Julien Royal et vu récemment dans Farang de Xavier Gens, dans lequel il démontrait son très grand talent pour le cassage de gueules.

Mais dans Nouveaux riches, s'il devrait en partie aussi sortir les muscles, c'est surtout dans un rôle comique qu'il paraît s'illustrer, face à sa partenaire féminine Zoé Marchal qui elle aussi va distribuer les coups à tout-va.

Youss (Nassim Lyes) - Nouveaux riches ©Netflix

Dans Nouveaux riches, il incarne Youss, et elle incarne Stéphanie. Il est un pro de l'arnaque, et elle est millionnaire. Enfin, millionnaire en cryptomonnaie, ce qui veut plutôt rien dire que tout... Youss a des dettes. Il cherche donc à se rapprocher de Stéphanie. Mais il n'est pas le seul...

Un casting flamboyant pour les délires de Nouveaux Riches

On reconnaît dans ces images l'humour déchaînée et la joyeuse énergie bordélique qu'on trouvait dans En passant pécho. Des vannes et de la bagarre sur fond de comédie romantique entre les deux personnages principaux, avec pour l'occasion autour d'eux un très joli casting.

En effet, on y trouve notamment Hedi Bouchenafa, qui formait avec Nassim Lyes le duo d'acteurs des précédentes réalisations de Julien Royal. Mais aussi des invités prestigieux comme Guillaume Canet, Panayotis Pascot, Kenza Fortas. Ou encore le combattant MMA Cyril Gane, Hakim Jemili et Gustave Kervern.

On peut donc se préparer à une grande fête du second degré, voire bien plus. Ce qui est certifié par un personnage du film qui déclare à la toute fin de la bande-annonce : "C'est pour Netflix, ça va être un film éclaté". Hâte donc de découvrir ces "nouveaux riches" dans leurs folles aventures.