Netflix va bientôt adapter un autre roman de Stephen King

Netflix va de nouveau collaborer avec Stephen King pour adapter l’un des nombreux best-sellers du maître de l’horreur. Cette fois, c’est "Cujo" qui va de nouveau être porté à l’écran.

Cujo va avoir une nouvelle adaptation signée Netflix

Stephen King est l’un des auteurs dont les œuvres ont été le plus souvent portées à l’écran. Netflix a déjà collaboré avec l’écrivain à plusieurs reprises en adaptant certains de ses livres. À titre d’exemple, on peut citer les films 1922, Dans les hautes herbes et Le Téléphone de Mr Harrigan. Et désormais, Deadline nous apprend que le streamer va adapter un autre roman du célèbre auteur.

Selon le média américain, Netflix prépare ainsi un nouveau film basé sur Cujo. Publié en 1981, le roman est rapidement devenu l’un des nombreux best-sellers de Stephen King. Il a déjà été porté à l’écran en 1983, avec un film réalisé par Lewis Teague.

L’histoire d’un Saint-Bernard qui devient incontrôlable

Cujo tourne autour d’un Saint-Bernard d’environ 100 kgs. Meilleur ami d’un garçon de dix ans nommé Brett, il est à l’origine très doux envers tous ceux qui l’entourent. Mais un jour, il se fait infecter par le virus de la rage. Son attitude change alors complètement. Comme possédé, il devient soudain très agressif. Au point de devenir le cauchemar de Brett, sa famille et tous ceux qui auront le malheur de croiser son chemin…

Deadline ne précise pas qui réalisera la nouvelle adaptation du roman de Stephen King. Ni quels acteurs feront partie de son casting. On sait seulement que le long-métrage sera produit par Roy Lee, et que la production est d’ores-et-déjà à la recherche de scénaristes. Roy Lee a en tout cas déjà produit de nombreux films d’horreur, dont les classiques Le Cercle et The Grudge.

Stephen King a toujours la cote parmi les studios

Stephen King est donc toujours aussi populaire parmi les studios. Outre Cajo, de nombreux films adaptés de ses œuvres sortiront dans les mois et années à venir. Francis Lawrence travaille sur une adaptation de The Long Walk, et Edgar Wright nous proposera une nouvelle version de The Running Man. Un film The Institute va aussi voir le jour, tout comme les séries Carrie et Welcome to Derry, préquel des films Ça.

De son côté, l’auteur n’a toujours pas l’intention de prendre sa retraite. Il publiera bientôt son nouveau roman, Never Flinch. Il travaille aussi sur un troisième opus de sa saga Le Talisman, vingt-quatre ans après la publication du deuxième volet.