Netflix va diffuser des courts-métrages réalisés par Kristen Stewart, Ladj Ly et d'autres

Netflix vient d'annoncer la diffusion le 30 juin prochain de l'anthologie "Homemade" réunissant des courts-métrages réalisés par plusieurs personnalités du monde du cinéma pendant le confinement. Découvrez à quoi ça va ressembler avec la bande-annonce.

Des réalisateurs primés réunis sur Netflix

Le confinement imposé par la crise du COVID-19 n'a épargné personne, même pas les célébrités. Certaines ont profité de ce temps libre pour faire germer les idées de leurs prochains projets ou pour tourner. Sans équipe ni matériel spécifique, des réalisateurs du monde entier viennent de signer pendant cette période particulière des courts-métrages qui seront tous disponibles dans l'anthologie Homemade diffusée prochainement sur Netflix. C'est le 30 juin que ces petits films seront mis en ligne et l'éclectisme semble prédominant. 9 femmes et autant d'hommes se sont livrés à cet exercice particulier qui repose en grande partie sur leur créativité. Filmés le plus souvent chez eux (avec parfois l'intervention de leur famille et proches) ou aux alentours, ces petits morceaux de cinéma vont prouver qu'il ne faut pas grand chose pour mettre en scène des histoires. La bande-annonce diffusée par Netflix montre bien la différence entre les styles, les cultures et les pays. On y voit de tout dans les intentions formelles et c'est ce qui va faire la richesse de cette anthologie.

Du beau monde pour Homemade

Netflix affiche depuis un moment son envie de mettre en avant des auteurs en leur laissant la liberté qu'ils désirent. Dans le cas d'Homemade, le contexte est différent de celui d'un long-métrage traditionnel mais c'est un nouveau pas en avant fait par la plateforme pour promouvoir un cinéma exigeant - ce qui ne l'empêche pas à côté de faire dans le mainstream. Pour cet ensemble de courts-métrages, il y a du beau monde réuni. Mention spéciale pour le petit français de la bande, Ladj Ly. Le réalisateur des Misérables a tourné du côté de Clichy-Montfermeil, en Île-de-France. On retrouve aussi dans la liste, des talents comme Paolo Sorrentino, Maggie Gyllenhaal, Kristen Stewart ou encore David Mackenzie. Pour découvrir l'intégralité de la liste, c'est juste en-dessous :